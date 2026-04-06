Böceklenen Bakliyatlara Son: Bir İçerik Üreticisi Sadece Bir Bıçakla Bakliyat Saklama Yöntemini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.04.2026 - 09:09 Son Güncelleme: 06.04.2026 - 09:21

Bakliyat sofralarımızın temel ürünü. Bakliyatları doğru koşullarda saklamak önemli. Bakliyatlar hem ekonomik hem de besleyici oldukları için mutfağın 'demirbaşları'. Ancak yanlış saklandıklarında o can sıkıcı böceklenme ve rutubet sorunuyla karşılaşmak çok kolay. Peki bakliyatları saklamanın basit bir yolu var mı?

'naziraugur38' isimli içerik üreticisi bakliyatları saklamak için hem basit hem de güvenli bir yöntem paylaştı. Yöntem özellikleri mutfakta çok vakit geçirenlerin beğenisini topladı.

Kaynak: https://www.instagram.com/naziraugur3...
Pek çok kişi uygulamada başarısız olduğunu belirtmiş. Tam olarak anlamayanlar için adım adım yazalım;

Uygulama Adımları

  • Bıçağı Isıtın: Ocağın en küçük gözünü açın. Bıçağın sırt (keskin olmayan) kısmını yaklaşık 20-30 saniye kadar ateşte ısıtın. Çok fazla kızdırmanıza gerek yok, plastiği eritecek kadar sıcak olması yeterli.

  • Paketi Hazırlayın: Kapatmak istediğiniz paketin ağzını düzgünce birleştirin. İçindeki havayı hafifçe boşaltmak, paketin daha düzgün mühürlenmesini sağlar.

  • Mühürleme: Isıttığınız bıçağın sırtını, paketin açık olan ağzına paralel gelecek şekilde koyun ve hafifçe bastırarak üzerinden geçin. Isı, poşetin iki ucunu birbirine kaynatacaktır.

  • Kontrol Edin: Birkaç saniye soğumasını bekledikten sonra elinizle hafifçe çekerek yapışıp yapışmadığını kontrol edin.

Püf Noktaları

  • Hız Önemli: Bıçağı çok yavaş hareket ettirirseniz plastik tamamen eriyip kopabilir. Hızlı ve kararlı bir dokunuş en iyi sonucu verir.

  • Keskin Tarafı Kullanmayın: Videoda da belirtildiği gibi, bıçağın arka yüzünü kullanın; böylece paketi kesmeden sadece ısı yardımıyla yapıştırırsınız.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
