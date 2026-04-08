Bir Doktor Kafa Karıştıran O Meseleye Açıklık Getirdi: Kırık Olsa Gerçekten Duramaz mıyız?

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.04.2026 - 11:15

Halk arasında kemik kırıklarıyla ilgili 'kırık olsa duramazsın' gibi yaygın bir inanış var bildiğiniz üzere. Bu 'kırık olsa duramazsın' efsanesi maalesef sağlık sektöründeki en büyük ve tehlikeli yanılgılardan biri. Bu inanış yüzünden pek çok insan, vücudunda ciddi hasarlarla günlerce dolaşıp durumu daha da kötüleştiriyor. Peki bu ne kadar doğru?

Op. Dr. Osman Görkem Muratoğlu 'kırık olsa duramazsın' efsanesine bir açıklık getirdi. Yaptığı uyarı pek çok kişiyi talihsiz bir durumda yapabileceği muhtemel bir hatadan döndürdü.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DWy-P5EjKUk/
Eğer bir kırık durumunda "nasılsa durabiliyorum" denilerek doktora gidilmezse neler olabilir?

  • Yanlış Kaynama (Malunion) Gerçekleşebilir: Kemik uçları doğru hizada değilse, vücut o haliyle kemiği birleştirmeye çalışır. Bu da uzuvda yamukluk, kısalık veya kalıcı şekil bozukluğu oluşturabilir.

  • Eklem Fonksiyonları Kaybedilebilir: Kırık ekleme yakın bir yerdeyse ve sabitlenmezse, o eklemin hareket kabiliyeti kalıcı olarak kısıtlanabilir; yani kolunu veya bacağını eskisi gibi tam açıp kapatamayabilirsin.

  • Yalancı Eklem (Pseudoarthrosis) Oluşabilir: Kemik uçları birbirinden uzak kalırsa veya çok hareket ederse vücut orayı kemikle değil, kıkırdak benzeri bir dokuyla birleştirir. Bu da o bölgenin ömür boyu güçsüz ve ağrılı kalmasına neden olur.

  • Damar ve Sinir Hasarı Artabilir: Kırık parçaları hareket ettikçe çevredeki damarları ve sinirleri kesebilir veya zedeleyebilir. Bu durum uyuşukluğa, his kaybına veya ciddi iç kanamalara yol açabilir.

  • Enfeksiyon Riski Doğabilir: Özellikle deri bütünlüğünün bozulduğu gizli mikro kırıklarda, bölgeye yerleşen bir iltihap kemik iliği iltihabına (osteomiyelit) kadar ilerleyebilir ki bu tedavisi çok zor bir süreçtir.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
