Ülkemizde Yaşayan Bir Alman Kendi Ülkesini Eleştirdi: "Bizde Yasak Olanı Size Satıyoruz!"

Ülkemizde Yaşayan Bir Alman Kendi Ülkesini Eleştirdi: "Bizde Yasak Olanı Size Satıyoruz!"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.04.2026 - 22:41

Bildiğiniz üzere sağlıklı bir yaşamın sırrı doğru beslenmekten geçiyor. Fakat günümüzde bu gıdalardaki pestisit gerçeği, beslenme alışkanlıklarımızı yeniden sorgulamamıza neden oluyor. Pek çok kişi güvenilir olanlardan bile pestisit endişesiyle uzak duruyor. 

Ülkemizde yaşayan Alman içerik üreticisi 'juliagrnr' pestisitlere dikkat çekerek kendi ülkesi hakkında bir eleştiride bulundu. Türkiye'de sağlığa zarar veren bu tarım ilaçlarını üretenlerin kendi ülkesinin markası olduğunu belirten kadın, kendi ülkesi de dahil pek çok Avrupa ülkesinde bu ilaçların kullanımının yasak olmasına dikkat çekti.

Kaynak: https://www.instagram.com/juliagrnr/
Pestisit kullanım miktarı dramatik şekilde arttı!

Pestisit kullanım miktarı dramatik şekilde arttı!

Pestisitler tarımda her zaman vardı, ancak son 20-30 yılda 'endüstriyel tarım' anlayışının yerleşmesiyle kullanım oranları katlandı.

  • Verim Baskısı: Nüfus arttıkça ve tarım arazileri azaldıkça, aynı topraktan daha fazla ürün alma baskısı arttı. Çiftçiler, riske girmemek için 'önleyici' olarak henüz zararlı gelmeden ilaç kullanmaya başladı.

  • Direnç Sorunu: Tıpkı bakterilerin antibiyotiklere direnç kazanması gibi, böcekler ve otlar da zamanla ilaçlara bağışıklık kazandı. Bu da çiftçilerin aynı etkiyi almak için daha fazla veya daha güçlü ilaçlar kullanmasına neden oldu.

Geçmişte kullanılan birçok ağır pestisit (örneğin DDT gibi) çok tehlikeli oldukları için yasaklandı. Ancak videodaki kadının da belirttiği gibi, gelişmiş ülkelerde yasaklanan bazı maddelerin, denetimin daha zayıf olduğu ülkelerde 'yeni isimlerle' veya 'stok eritme' amacıyla kullanılmaya devam etmesi, sorunun devam etmesine sebep oluyor.

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
