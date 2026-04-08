Efendi Kasap Kokoreçte Bizi Bekleyen Tehlikeyi Anlattı ve Alternatif Bir Tarif Verdi

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.04.2026 - 13:17 Son Güncelleme: 08.04.2026 - 13:52

Kokoreç ülkemizde en çok tüketilen sokak lezzetlerinden biri. Fakat hijyeni konusunda da bir o kadar tartışmalı. Kimisi için vazgeçilmez bir sokak lezzetiyken, kimisi hijyen endişeleri nedeniyle yanına bile yaklaşmıyor. 

Efendi Kasap, aldığı standart bir kokoreçin içini açıp inceledi. Ortaya çıkan sonuç kokoreç sevenleri üzdü elbette. Üzülenler için bir de alternatif kokoreç tarifi verdi.

Kokoreç alternatifi tarifi de buraya bırakalım;

Malzemeler:

  • İstiridye Mantarı: Kokoreç dokusunu yakalamak için ince ince (minik minik) doğranmış.

  • Kuzu Döş: Yağlı ve lezzetli olması için zarları temizlenmiş, ince doğranmış.

  • Zeytinyağı

  • Baharatlar: Kekik, kimyon, acı pul biber ve tuz.

  • Ekmek: Taze bir yarım ekmek veya sandviç ekmeği.

Hazırlanışı:

- Mantarları Soteleyin: Minik minik doğradığın istiridye mantarlarını az zeytinyağı ile tavada iyice suyunu çekip kızarana kadar soteleyin. Bu, kokoreçteki o meşhur dokuyu verecektir.

- Kuzu Döşü Hazırlayın: Zarlarından arındırıp incecik doğradığın kuzu döş etini ayrı (veya mantarları kenara alarak) bir tavada cızırdatarak pişirin. Etin kendi yağının çıkması lezzetin sırrı!

- Birleştirme: Pişen etlerin üzerine sotelediğin mantarları ekleyin. 2-3 dakika da beraber çevirerek lezzetlerin birbirine geçmesini sağlayın.

- Ekmeği Isıtın: Ekmeği tavada kalan et ve mantar yağının üzerine bastırarak içini güzelce kızartın.

- Baharatlama: Kızarmış ekmeğin arasına karışımı doldurun. Üzerine bolca kekik, kimyon, acı biber ve tuzu ekleyin.

- Servis: Ekmeği kapatıp hafifçe bastırarak servis edin.

Afiyet olsun!

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
