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Terazi Burcu right-white
11 Haziran 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
10.06.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 11 Haziran Perşembe gününüz nasıl geçecek? 11 Haziran Perşembe günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Ay Boğa burcunda hareket ederken, aklın fikrin tamamen borçlarda, kredilerde ve banka hesaplarında. Normalde estetik ve sanatsal konulara kafa yoran zihnin, bugün kredi kartı ekstreleriyle, vergi ödemeleriyle veya ortaklı bir işin hesap dökümleriyle meşgul olacak. Maddi konularda kendini güvene alma dürtün her şeyin önüne geçiyor.

Birinden beklediğin bir paranın gecikmesi veya devlet kurumu ödemelerindeki karmaşık evrak işleri seni biraz gerebilir. Bugün estetik veya keyif için yapılacak her türlü harcamayı bir kenara bırakıp tamamen bütçendeki açıkları kapatmaya ve kendini finansal olarak garantiye almaya odaklanıyorsun. Cimri değil, sadece çok temkinlisin.

Peki ya aşk? İkili ilişkilerde bugün duygusal bağdan ziyade, fiziksel ve ruhsal bir kopukluk hissedebilirsin. Partnerinle arandaki tatlı uyumun yerini, 'Kim ne harcadı, evin giderleri ne olacak' gibi son derece soğuk ve materyalist tartışmalar alabilir. Dokunmanın ve sevginin eksikliğini hissettiğin yorucu bir gün. Bekarsan, sana fazlasıyla ısrarcı davranan, kişisel sınırlarını ihlal ederek sürekli hayatının içine girmeye çalışan baskıcı kişiyi bugün tamamen ve çok net bir şekilde hayatından çıkarıyorsun. Zarifliğinin de bir sınırı var. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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