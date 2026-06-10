Sevgili Terazi, bugün Ay Boğa burcunda hareket ederken, aklın fikrin tamamen borçlarda, kredilerde ve banka hesaplarında. Normalde estetik ve sanatsal konulara kafa yoran zihnin, bugün kredi kartı ekstreleriyle, vergi ödemeleriyle veya ortaklı bir işin hesap dökümleriyle meşgul olacak. Maddi konularda kendini güvene alma dürtün her şeyin önüne geçiyor.

Birinden beklediğin bir paranın gecikmesi veya devlet kurumu ödemelerindeki karmaşık evrak işleri seni biraz gerebilir. Bugün estetik veya keyif için yapılacak her türlü harcamayı bir kenara bırakıp tamamen bütçendeki açıkları kapatmaya ve kendini finansal olarak garantiye almaya odaklanıyorsun. Cimri değil, sadece çok temkinlisin.

Peki ya aşk? İkili ilişkilerde bugün duygusal bağdan ziyade, fiziksel ve ruhsal bir kopukluk hissedebilirsin. Partnerinle arandaki tatlı uyumun yerini, 'Kim ne harcadı, evin giderleri ne olacak' gibi son derece soğuk ve materyalist tartışmalar alabilir. Dokunmanın ve sevginin eksikliğini hissettiğin yorucu bir gün. Bekarsan, sana fazlasıyla ısrarcı davranan, kişisel sınırlarını ihlal ederek sürekli hayatının içine girmeye çalışan baskıcı kişiyi bugün tamamen ve çok net bir şekilde hayatından çıkarıyorsun. Zarifliğinin de bir sınırı var. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...