Sevgili Terazi, bugün Ay'ın kalıpları yıkan enerjisi, yaratıcılığını ve yaşam enerjini adeta bir havai fişek gibi gökyüzüne fırlatıyor. Her zamanki dengeli ve ölçülü tavrını bir kenara bırakıp içindeki coşkulu çocuğu özgürce sahneye çıkarıyorsun. Hobilerinde, sanatta veya kendini ifade ettiğin her alanda 'başkaları ne der' sınırını yıktığın için parlıyorsun.

Eğlenceye, spora ve keyif veren aktivitelere ayırdığın vakit bugün sana ilham olarak geri dönecek. Spekülatif bir kazanç fırsatı veya riskli gibi görünen ama aslında tamamen senin yenilikçi zekanla desteklenen ufak bir girişim, sana beklenmedik, şahane bir sevinç yaşatabilir. Akışta kalmanın tadını çıkar.

Peki ya aşk? Romantizm ve tutkunun sınır tanımadığı, kalıplara sığmadığı harika bir güne başlıyoruz. Partnerine tamamen sürpriz, belki biraz çılgınca ve çok yenilikçi bir buluşma teklif ederek ilişkinize unutulmaz kıvılcımı yeniden taşıyabilirsin. Bekarsan, bulunduğun eğlenceli bir ortamda veya dijital bir platformda; marjinal tarzı, bağımsız ruhu ve sanatçı edasıyla aklını başından alacak sürpriz bir aşka yelken açabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...