Sevgili Terazi, bu Ağustos ayı sana kalabalıkların içinde geniş bir yer ayırıyor. 12 Ağustos’ta arkadaşlıklar ve hedefler evinde sahne alan tam Güneş tutulması, çevreni ve gelecek planını baştan kuruyor. Bir topluluğa katılabilir, bir ekibin başına geçebilir ya da yıllardır sürdürdüğün bir arkadaşlığı geride bırakabilirsin. 6 Ağustos’ta yöneticin Venüs kendi burcuna geçiyor ve ay boyunca çekim gücün belirgin şekilde artıyor. İnsanlar sana kolayca yaklaşacak, çalmak istediğin kapı her zamankinden çabuk açılacak.

Takvim 21’ini gösterdiğinde bir fren var. Venüs ile Satürn karşı karşıya geldiğinde birinin senden beklediği sorumluluk canını sıkabilir. Herkesi memnun etmeye çalışmak yerine sınırını net söylersen bu gerginlik birkaç gün içinde dağılacak.

Peki ya aşk? 28 Ağustos aşkı gündelik hayatının tam ortasına indiriyor. Çalışma ve sağlık evindeki parçalı Ay tutulması, ilişkilerinde pratik olanı öne çıkarıyor. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle aranızdaki iş bölümünü ya da birlikte kurduğunuz rutini yeniden düzenleyeceksiniz. Konuşulan şey romantizm değil uyum olacak ve bu ilişkine iyi gelecek. Ama eğer bekarsan, aynı işi yaptığın, aynı salona gittiğin ya da her gün yolunun kesiştiği biriyle aranda beklenmedik bir kıvılcım çıkabilir. Gündelik olanın içinden doğan bu ilgi, seni en çok şaşırtan tanışma olacak. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…