article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Terazi Burcu chevron-right-grey Ağustos Terazi Burcu Aylık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
Ağustos 2026, Aylık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.07.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Gökyüzü Ağustos ayında bir hayli hareketli! Terazi ve yükselen Terazi burçları Ağustos ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Ağustos ayı nasıl geçecek? Bu ay Terazi ve yükselen Terazi burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu aylık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu Ağustos ayı sana kalabalıkların içinde geniş bir yer ayırıyor. 12 Ağustos’ta arkadaşlıklar ve hedefler evinde sahne alan tam Güneş tutulması, çevreni ve gelecek planını baştan kuruyor. Bir topluluğa katılabilir, bir ekibin başına geçebilir ya da yıllardır sürdürdüğün bir arkadaşlığı geride bırakabilirsin. 6 Ağustos’ta yöneticin Venüs kendi burcuna geçiyor ve ay boyunca çekim gücün belirgin şekilde artıyor. İnsanlar sana kolayca yaklaşacak, çalmak istediğin kapı her zamankinden çabuk açılacak.

Takvim 21’ini gösterdiğinde bir fren var. Venüs ile Satürn karşı karşıya geldiğinde birinin senden beklediği sorumluluk canını sıkabilir. Herkesi memnun etmeye çalışmak yerine sınırını net söylersen bu gerginlik birkaç gün içinde dağılacak.

Peki ya aşk? 28 Ağustos aşkı gündelik hayatının tam ortasına indiriyor. Çalışma ve sağlık evindeki parçalı Ay tutulması, ilişkilerinde pratik olanı öne çıkarıyor. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle aranızdaki iş bölümünü ya da birlikte kurduğunuz rutini yeniden düzenleyeceksiniz. Konuşulan şey romantizm değil uyum olacak ve bu ilişkine iyi gelecek. Ama eğer bekarsan, aynı işi yaptığın, aynı salona gittiğin ya da her gün yolunun kesiştiği biriyle aranda beklenmedik bir kıvılcım çıkabilir. Gündelik olanın içinden doğan bu ilgi, seni en çok şaşırtan tanışma olacak. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Terazi Burcu Yorumu

Haftalık Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Terazi Burcu Yorumu

Yıllık Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Terazi Burcu Yorumu

Bu Ay Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Terazi burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu ay duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın