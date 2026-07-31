Sevgili Terazi, 6 Ağustos’ta yöneticin Venüs kendi burcuna dönüyor ve ay boyunca en çok bakılan kişi sen oluyorsun. Çekim gücün artarken, gelen ilgiyi ayıklaman da gerekecek. İlişkin varsa, 11 Ağustos’taki Venüs ve Neptün karşıtlığı partnerini olduğundan başka görmene yol açabilir. 21 Ağustos’ta Venüs ile Satürn karşı karşıya geldiğinde hayal perdesi inecek ve ilişkinin gerçek ağırlığını tartacaksın. O netlik canını yaksa da seni doğru kararın önüne getirecek.

Eğer kalbin boşsa, 28 Ağustos’taki tutulma çalışma ve sağlık evinde yaşanıyor, aşkı gündelik hayatının tam ortasına indiriyor. Aynı işi yaptığın, aynı koridoru paylaştığın ya da her sabah yolunun kesiştiği biri beklenmedik bir anda dikkatini çekebilir. Sıradanın içinden doğan bu ilgi, ayın en şaşırtıcı gelişmesi olacak. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…