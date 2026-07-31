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Terazi Burcu right-white
Ağustos 2026, Aylık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.07.2026 - 18:01
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Ağustos ayında maddi konular ve kariyer yolculuğunun nasıl ilerleyeceğini merak eden Terazi ve yükselen Terazi burçları için ay boyunca para kazanacağınız ve kaybedeceğiniz günleri ele aldık. Peki, aylık para yorumlarına göre Ağustos ayında Terazi ve yükselen Terazi burçlarının ekonomik durumu nasıl olacak?

İşte finansal ve profesyonel hayatına dair ipuçlarıyla aylık para yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Ağustos ayında kazanç kapıları özellikle çevren ve kurduğun güçlü ilişkiler üzerinden açılabilir. 6 Ağustos’ta Venüs’ün Terazi burcuna geçmesi seni iş görüşmelerinde daha ikna edici kılarken, 12 Ağustos’taki Aslan Tam Güneş Tutulması prestijli bir çevre, ekip çalışması veya büyük bir organizasyon üzerinden yeni gelir fırsatı yaratabilir. Tam da bu noktada, doğru kişilerle aynı masaya oturmanın değerini görebilirsin.

17 Ağustos’taki Venüs ve Jüpiter açısı maddi açıdan ayın en şanslı dönemlerinden birini getirerek güçlü bir bağlantıdan teklif almanı sağlayabilir. 21 Ağustos’taki Venüs ve Satürn karşıtlığı bütçede daha kontrollü davranmanı gerektirebilir. 28 Ağustos’taki Balık Ay Tutulması ise çalışma düzenindeki değişimle birlikte yeni görev, prim veya ek mesai kazancını gündeme taşıyabilir.

Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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