Sevgili Terazi, Ağustos ayında kazanç kapıları özellikle çevren ve kurduğun güçlü ilişkiler üzerinden açılabilir. 6 Ağustos’ta Venüs’ün Terazi burcuna geçmesi seni iş görüşmelerinde daha ikna edici kılarken, 12 Ağustos’taki Aslan Tam Güneş Tutulması prestijli bir çevre, ekip çalışması veya büyük bir organizasyon üzerinden yeni gelir fırsatı yaratabilir. Tam da bu noktada, doğru kişilerle aynı masaya oturmanın değerini görebilirsin.

17 Ağustos’taki Venüs ve Jüpiter açısı maddi açıdan ayın en şanslı dönemlerinden birini getirerek güçlü bir bağlantıdan teklif almanı sağlayabilir. 21 Ağustos’taki Venüs ve Satürn karşıtlığı bütçede daha kontrollü davranmanı gerektirebilir. 28 Ağustos’taki Balık Ay Tutulması ise çalışma düzenindeki değişimle birlikte yeni görev, prim veya ek mesai kazancını gündeme taşıyabilir.

Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…