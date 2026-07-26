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Terazi Burcu right-white
27 Temmuz 2026 - 2 Ağustos 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
26.07.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Terazi ve yükselen Terazi burçları 27 Temmuz - 2 Ağustos haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 27 Temmuz - 2 Ağustos haftan nasıl geçecek? Bu hafta Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, 27 Temmuz'da Ay Düğümleri'nin sosyal çevren ile yaratıcılığın arasındaki ekseni değiştirmesi, kalabalıklara fazla yaslanmak yerine kendi keyfini ve üretkenliğini keşfetmeni istiyor. Güneş ve Jüpiter'in arkadaşlık alanını genişletmesiyle yeni bağlantılar, ekip projeleri ve sosyal fırsatlar kapını çalıyor. Gel gelelim Satürn'ün ortaklık köşendeki geri hareketi, bir iş birliğini ya da bir anlaşmayı yeniden değerlendirmen gerektiğini gösteriyor.

Maddi olarak ise gelirini bu hafta çevrenle, doğru insanlarla kurduğun bağlantılar üzerinden büyütebilirsin. Ortak bir projeden ya da bir tavsiyeden doğan kazanç cebine yansıyabilir.

İlişkin varsa, yönetici gezegenin Venüs'ün içe dönük alanındaki duruşu, bu hafta sessiz ve derin anları öne çıkarıyor, partnerinle az sözle çok şey paylaşabilirsin. Ancak Kuzey Ay Düğümü'nün romantizm alanına geçmesi, ilişkine biraz daha oyunbaz bir enerji katmanın zamanının geldiğini fısıldıyor. Bekar Teraziler bir arkadaş ortamında filizlenen, önce dostlukla başlayan bir yakınlığa şaşırabilir.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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