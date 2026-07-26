Sevgili Terazi, 27 Temmuz'da Ay Düğümleri'nin sosyal çevren ile yaratıcılığın arasındaki ekseni değiştirmesi, kalabalıklara fazla yaslanmak yerine kendi keyfini ve üretkenliğini keşfetmeni istiyor. Güneş ve Jüpiter'in arkadaşlık alanını genişletmesiyle yeni bağlantılar, ekip projeleri ve sosyal fırsatlar kapını çalıyor. Gel gelelim Satürn'ün ortaklık köşendeki geri hareketi, bir iş birliğini ya da bir anlaşmayı yeniden değerlendirmen gerektiğini gösteriyor.

Maddi olarak ise gelirini bu hafta çevrenle, doğru insanlarla kurduğun bağlantılar üzerinden büyütebilirsin. Ortak bir projeden ya da bir tavsiyeden doğan kazanç cebine yansıyabilir.

İlişkin varsa, yönetici gezegenin Venüs'ün içe dönük alanındaki duruşu, bu hafta sessiz ve derin anları öne çıkarıyor, partnerinle az sözle çok şey paylaşabilirsin. Ancak Kuzey Ay Düğümü'nün romantizm alanına geçmesi, ilişkine biraz daha oyunbaz bir enerji katmanın zamanının geldiğini fısıldıyor. Bekar Teraziler bir arkadaş ortamında filizlenen, önce dostlukla başlayan bir yakınlığa şaşırabilir.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…