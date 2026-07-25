Sevgili Terazi, Satürn bugün tam karşı burcunda, yani ilişkiler ve ortaklıklar alanında geri hareketine başlıyor. İş hayatında bir ortaklığı ya da bir iş birliğini bugün yeniden tanımlıyorsun. Ay'ın Oğlak burcuna geçişi sana bu ilişkiyi gerçekçi değerlendirme gücü veriyor. Ancak Ay ile Satürn arasındaki kare, karşı taraftan yeterince destek görmediğin hissini uyandırabilir. Bugün beklentilerini açıkça konuşman, bu kırgınlığı önleyecek.

Maddi konularda ortaklaşa yürüyen bir konu yeniden gündemine giriyor. Geçmişte imzaladığın bir sözleşme ya da paylaşılan bir yükümlülük bugün tekrar karşına çıkabilir. Satürn'ün geri hareketi koşulları yeniden okumanı istiyor. Detayları atlamamalısın.

Aşk hayatında bir bağı yeniden tanımlıyorsun. İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, ilişkinin başladığı yerde takılı kaldığını hissedip 'biz aslında neyiz?' sorusuyla yüzleşebilirsin; Ay ile Venüs üçgeni bu konuşmayı sertleştirmeden yapmanı sağlıyor ve ilişkinizi yeniden tanımlamanın onu bitirmek değil, güncellemek olduğunu görüyorsun. Bekar bir Terazi burcu isen, geçmişte bitirdiğin bir ilişki bugün yeniden zihnini meşgul ediyor; ancak o kapıyı yeniden aralamadan önce, aranızda değişen bir şey olup olmadığını kendine sormalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…