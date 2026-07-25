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Terazi Burcu right-white
26 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 26 Temmuz Pazar gününüz nasıl geçecek? 26 Temmuz Pazar günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Satürn bugün tam karşı burcunda, yani ilişkiler ve ortaklıklar alanında geri hareketine başlıyor. İş hayatında bir ortaklığı ya da bir iş birliğini bugün yeniden tanımlıyorsun. Ay'ın Oğlak burcuna geçişi sana bu ilişkiyi gerçekçi değerlendirme gücü veriyor. Ancak Ay ile Satürn arasındaki kare, karşı taraftan yeterince destek görmediğin hissini uyandırabilir. Bugün beklentilerini açıkça konuşman, bu kırgınlığı önleyecek.

Maddi konularda ortaklaşa yürüyen bir konu yeniden gündemine giriyor. Geçmişte imzaladığın bir sözleşme ya da paylaşılan bir yükümlülük bugün tekrar karşına çıkabilir. Satürn'ün geri hareketi koşulları yeniden okumanı istiyor. Detayları atlamamalısın.

Aşk hayatında bir bağı yeniden tanımlıyorsun. İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, ilişkinin başladığı yerde takılı kaldığını hissedip 'biz aslında neyiz?' sorusuyla yüzleşebilirsin; Ay ile Venüs üçgeni bu konuşmayı sertleştirmeden yapmanı sağlıyor ve ilişkinizi yeniden tanımlamanın onu bitirmek değil, güncellemek olduğunu görüyorsun. Bekar bir Terazi burcu isen, geçmişte bitirdiğin bir ilişki bugün yeniden zihnini meşgul ediyor; ancak o kapıyı yeniden aralamadan önce, aranızda değişen bir şey olup olmadığını kendine sormalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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