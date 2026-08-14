Sevgili Terazi, bugün aşk sana kalabalığın içinden geliyor. Merkür ile Jüpiter Aslan burcunda kavuşuyor ve bu buluşma senin sosyal çevre alanını hareketlendiriyor. Üstelik Venüs de hâlâ senin burcunda, yani bugün insanlar sana hayır demekte zorlanıyor. İlişkin varsa, partnerinle birlikte gireceğin bir ortam aranıza taze bir hava katacak. Baş başa geçen zaman kadar, birlikte gülüp eğlendiğiniz bir akşam da sizi yakınlaştırıyor.

Bekarsan, bir arkadaşının tanıştıracağı kişi beklediğinden çok daha uygun çıkabilir. Ortak bir tanıdık üzerinden kurulan bağ sana baştan güven veriyor, çünkü karşındaki kişiyi biraz olsun biliyorsun. Bugün gelen daveti geri çevirme, çünkü kalbin evde değil dışarıda seni bekliyor… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…