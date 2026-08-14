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Terazi Burcu right-white
15 Ağustos 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.08.2026 - 18:01
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Terazi ve yükselen Terazi burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 15 Ağustos Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 

15 Ağustos Cumartesi günü Terazi ve yükselen Terazi burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün aşk sana kalabalığın içinden geliyor. Merkür ile Jüpiter Aslan burcunda kavuşuyor ve bu buluşma senin sosyal çevre alanını hareketlendiriyor. Üstelik Venüs de hâlâ senin burcunda, yani bugün insanlar sana hayır demekte zorlanıyor. İlişkin varsa, partnerinle birlikte gireceğin bir ortam aranıza taze bir hava katacak. Baş başa geçen zaman kadar, birlikte gülüp eğlendiğiniz bir akşam da sizi yakınlaştırıyor.

Bekarsan, bir arkadaşının tanıştıracağı kişi beklediğinden çok daha uygun çıkabilir. Ortak bir tanıdık üzerinden kurulan bağ sana baştan güven veriyor, çünkü karşındaki kişiyi biraz olsun biliyorsun. Bugün gelen daveti geri çevirme, çünkü kalbin evde değil dışarıda seni bekliyor… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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