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Terazi Burcu right-white
14 Ağustos 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.08.2026 - 18:01
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Terazi ve yükselen Terazi burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 14 Ağustos Cuma gününüz nasıl geçecek? 

14 Ağustos Cuma günü Terazi ve yükselen Terazi burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Venüs burcunda ama Ay bugün en gizli alanında; yani içinde koca bir dünya var, dışarıya hiç yansımıyor. İlişkin varsa, partnerin senin ne düşündüğünü merak ediyor ama sen suskunsun. Bu sessizliği o mesafe sanabilir. Bugün uzun bir konuşma yapmasan bile, “kafam biraz karışık ama seninle ilgili değil” demen yeterli olacak.

Bekarsan, kimseye söylemediğin bir ilgi içinde büyüyor olabilir. Bu duyguyu bugün açıklamak zorunda değilsin, ama en azından kendine itiraf etmelisin. Pallas tam karşı burcunda geri gidiyor, yani bu kişiyle ilgili beklentini de gözden geçirmen gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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