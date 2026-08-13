Sevgili Terazi, Venüs burcunda ama Ay bugün en gizli alanında; yani içinde koca bir dünya var, dışarıya hiç yansımıyor. İlişkin varsa, partnerin senin ne düşündüğünü merak ediyor ama sen suskunsun. Bu sessizliği o mesafe sanabilir. Bugün uzun bir konuşma yapmasan bile, “kafam biraz karışık ama seninle ilgili değil” demen yeterli olacak.

Bekarsan, kimseye söylemediğin bir ilgi içinde büyüyor olabilir. Bu duyguyu bugün açıklamak zorunda değilsin, ama en azından kendine itiraf etmelisin. Pallas tam karşı burcunda geri gidiyor, yani bu kişiyle ilgili beklentini de gözden geçirmen gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…