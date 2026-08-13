Sevgili Terazi, bugün geri planda kalmayı tercih ediyorsun. Ay en içsel alanında ilerlerken kalabalıktan uzaklaşmak, kendi başına düşünmek istiyorsun. Kendi ruhunu ve bedenini dinlendirmek sana muazzam bir şifa verecektir. İş hayatında görünür olmak yerine hazırlık yapmalısın. Planlarını sakince olgunlaştırmak uzun vadede kazandırır. Pallas tam karşı burcunda geri harekete geçiyor ve bir ortaklıkta izlediğin yolu yeniden değerlendirmeni istiyor. Kendi sınırlarını ve huzurunu koruyacak adımlar atmalısın. Yarınki Merkür-Jüpiter kavuşumu sosyal çevrenden büyük bir fırsat getirebilir. Güzel bağlantılara hazır ol!

Maddi konularda sessizce ilerliyorsun. Kimseye anlatmadığın bir plan bugün olgunlaşıyor, acele etmeden düşünmelisin. İç sesine güvenerek adım atmak sana bereket getirecektir.

Aşk hayatında içe dönüksün. İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, partnerinle baş başa geçireceğiniz sakin bir zaman aranızı derinleştiriyor. Birlikte huzurlu bir sessizliği paylaşmak bile bağınızı güçlendirir. Bekar bir Terazi burcu isen, kimseye söylemediğin bir duygu içinde olgunlaşıyor. Duygularını kendi içinde tatlılıkla kucaklamak seni gelecekteki güzel sevgilere hazırlar. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…