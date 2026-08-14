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Terazi Burcu right-white
15 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 15 Ağustos Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 15 Ağustos Cumartesi günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün şans sana arkadaşlarının elinden geliyor! Merkür ile Jüpiter Aslan burcunda kavuşuyor ve bu buluşma, senin sosyal çevre alanını hareketlendiriyor. Bir dostunun söyleyeceği tek bir cümle, sana yepyeni bir kapı açabilir. Belki bir tanıdık aracılığıyla iş gelir, belki bir grup içinde adın geçer, belki de uzun zamandır görmediğin biri hayatına yeniden girer. Venüs de hâlâ senin burcunda, yani bugün insanlar sana kolayca “evet” diyor.

Maddi konularda kazancın çevrenden geliyor. Bir tavsiye, bir referans ya da ortak bir iş bugün gelirini artırabilir. Gelen davetleri geri çevirmemelisin, çünkü fırsat bugün masada değil sohbetin içinde saklı.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün kalabalıklar sana yarıyor. İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, partnerinle birlikte gireceğiniz bir ortam aranıza taze bir hava katacak. Bekar bir Terazi burcu isen, bir arkadaşının tanıştıracağı kişi beklediğinden çok daha uygun çıkabilir. Bugün evde kalma, çünkü kalbin dışarıda seni bekliyor… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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