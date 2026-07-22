Sevgili Terazi, Merkür bugün Yengeç burcunda, yani senin kariyer alanının tam tepesinde geri hareketini bitiriyor. Son haftalarda iş yerinde yaşadığın gecikmeler, karışan planlar ve yanlış anlaşılan mesajlar yavaş yavaş düzeliyor. Bir üstünle ya da yöneticinle aranda oluşan pürüz bugün çözülmeye başlıyor. Bu netleşen ortamı değerlendir, ama önemli bir kariyer kararını birkaç gün sonraya bırakmanı öneriyorum.

Maddi konularda statün ve işinle ilgili bir gelir meselesi netleşiyor. Retro boyunca askıda kalan bir zam, bir prim ya da bir ödeme konusu bugün yeniden hareketlenebilir. Bu konuyu takip etmek için uygun bir gün. Yine de kesin bir anlaşmaya varmadan önce her maddeyi dikkatle okumalısın.

Aşk hayatında iş ve özel hayat dengesi düzeliyor. İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, iş yoğunluğun yüzünden partnerinle aranıza giren mesafe bugün kapanmaya başlıyor. Bekar bir Terazi burcu isen, iş ortamında oluşan bir yakınlık yeniden gündemine gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…