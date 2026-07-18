Sevgili Terazi, bugün Ay’ın kendi burcuna geçişi seni günün tam da merkezine yerleştiriyor; kendini olağanüstü uyumlu ve akışta hissedeceksin. Güneş-Ay sekstili sezgilerinle mantığını aynı çizgide buluştururken, Ay-Neptün karşıtlığı yalnızca ufak bir dalgınlık olarak kendini gösterebilir.

Kariyer ve para konularında Ay-Jüpiter sekstili sana genişleme ve iyimserlik getiriyor; bugün önerdiğin bir fikir olumlu karşılık bulabilir. Mars-Satürn sekstili bu iyimserliği somut adımlara dönüştürmene yardımcı oluyor.

Aşk hayatında da bu akışkan enerji hakim. İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, partnerinle aranızdaki uyum bugün her zamankinden daha belirgin hissediliyor. Bekar bir Terazi burcu isen, Ay-Uranüs üçgeninin etkisiyle karşına çıkan biri seni içten içe heyecanlandırabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…