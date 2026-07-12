Sevgili Terazi, bugün gökyüzü uzun süredir beklemede kalan konuların yavaş yavaş netleşmeye başladığını gösteriyor. Merkür retrosunun Güneş ile kavuşumu, geçmişte verdiğin kararların sonuçlarını önüne getirirken kariyer hedeflerini yeniden gözden geçirmeni sağlayabilir. İş hayatında daha önce reddedildiğini düşündüğün bir teklif yeniden değerlendirilebilir ya da üstlerin senden önemli bir konuda fikir isteyebilir. Kendine güvenerek yapacağın bir konuşma, beklediğinden daha fazla dikkat çekecek.

Maddi konularda bir sağlık kontrolü gündeme gelebilir. Kan tahlili, doktor muayenesi ya da rutin bir kontrol için yapacağın harcama planlarını değiştirse de ertelememekte fayda var.

Aşk hayatında ilişkisi olan Teraziler, partnerleriyle birbirlerine daha fazla zaman ayırmaları gerektiğini fark edebilir. Birlikte yapılacak kısa bir plan ya da romantik bir akşam, son dönemde oluşan mesafeyi ortadan kaldırabilir. Bekar Teraziler ise yakın arkadaşlarının tanışacakları biriyle heyecanlı bir sürece girebilir. İlk sohbetten doğan samimiyet, yeni bir ilişkinin temelini atabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…