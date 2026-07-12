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Terazi Burcu right-white
13 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
12.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 13 Temmuz Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 13 Temmuz Pazartesi günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün gökyüzü uzun süredir beklemede kalan konuların yavaş yavaş netleşmeye başladığını gösteriyor. Merkür retrosunun Güneş ile kavuşumu, geçmişte verdiğin kararların sonuçlarını önüne getirirken kariyer hedeflerini yeniden gözden geçirmeni sağlayabilir. İş hayatında daha önce reddedildiğini düşündüğün bir teklif yeniden değerlendirilebilir ya da üstlerin senden önemli bir konuda fikir isteyebilir. Kendine güvenerek yapacağın bir konuşma, beklediğinden daha fazla dikkat çekecek.

Maddi konularda bir sağlık kontrolü gündeme gelebilir. Kan tahlili, doktor muayenesi ya da rutin bir kontrol için yapacağın harcama planlarını değiştirse de ertelememekte fayda var.

Aşk hayatında ilişkisi olan Teraziler, partnerleriyle birbirlerine daha fazla zaman ayırmaları gerektiğini fark edebilir. Birlikte yapılacak kısa bir plan ya da romantik bir akşam, son dönemde oluşan mesafeyi ortadan kaldırabilir. Bekar Teraziler ise yakın arkadaşlarının tanışacakları biriyle heyecanlı bir sürece girebilir. İlk sohbetten doğan samimiyet, yeni bir ilişkinin temelini atabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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