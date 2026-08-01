Sevgili Terazi, bugün gece Ay’ın karşı burcun Koç’a geçişiyle ilişki ekseni öne çıkarken, Kuzey Düğüm-Chiron uyumu tekrar tekrar düştüğün bir ilişki örüntüsünü fark edip iyileştirmen için sana ışık tutuyor. İlişkin varsa, sürekli taviz veren, uyum sağlamak için kendini geri çeken taraf olduğunu fark ediyorsun. Bu fedakârlık başta sevgi gibi görünse de zamanla seni tüketiyor. Bugün “benim de bir isteğim var” demen, ilişkiyi bozmuyor, aksine dengeliyor. Venüs-Lilith gerilimi karşı tarafın beklentisiyle senin sınırlarını çatıştırabilir; nazik kalırken net olmalısın.

Bekarsan, geçmişte fazla uyum sağladığın için kendini kaybettiğin bir ilişkinin dersini bugün hatırlıyorsun. Birini memnun etmek için kendinden vazgeçmek, sonunda ikinizi de mutsuz ediyor. Bugün aradığın kişide değil, kendinde durman gerektiğini görüyorsun. Doğru insan, kendin olduğunda yanında kalandır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…