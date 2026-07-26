Sevgili Terazi, bugün Ay Düğümleri burç değiştiriyor ve Kuzey Düğüm senin aşk ve yaratıcılık alanına yerleşiyor. Bu geçiş, aşkta oyunu ve neşeyi öne çıkarıyor. İlişkin varsa, ilişkine son zamanlarda sinen ciddiyeti ve rutini kırmanın zamanı geldi. Faturalar, sorumluluklar ve gündelik dertler aranızdaki eğlenceyi gölgelemiş olabilir. Bugün partnerinle birlikte çocuk gibi eğlenmek, plansız bir şey yapmak ya da sadece kahkaha atmak, ilişkinize taze bir soluk getiriyor. Aşk, ciddiyetten çok neşeyle beslenir. İlk zamanlarınızdaki o oyuncu enerjiyi geri getirdiğinde, birbirinize neden âşık olduğunuzu yeniden hatırlıyorsunuz.

Bekarsan, sana kendini özgürce ifade etme cesareti veren biri bugün ilgini çekiyor. Yanında kendin olabildiğin, gülebildiğin ve numara yapmak zorunda kalmadığın biri, sana en çekici gelen kişi oluyor. Seni yargılamayan, aksine içindeki çocuğu ortaya çıkaran biriyle kurulan bağ, hem hafif hem gerçek oluyor. Bugün biriyle içten içe eğlendiğini fark edersen, o kişiye bir şans vermelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…