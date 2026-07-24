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Terazi Burcu right-white
25 Temmuz 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
24.07.2026 - 18:01
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Terazi ve yükselen Terazi burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 25 Temmuz Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 

25 Temmuz Cumartesi günü Terazi ve yükselen Terazi burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Satürn bugün tam karşı burcunda durağan konuma geçiyor ve ilişkilerinde kararsızlığa yer bırakmıyor. Bu enerji, net bir tavır almanı gerektiriyor. İlişkin varsa, partnerin bir konuda senin kararını öğrenmek istiyor. Belki bir plan, belki bir söz, belki de basit bir tercih. Sen her ihtimali düşünürken o bekliyor ve bu bekleyiş onu yoruyor. Bugün kararını verip açıkça söylemelisin, çünkü yanlış bir karar bile belirsizlikten daha iyidir.

Bekarsan, biri sana beklentisini doğrudan söyleyebilir. Ne istediğini açıkça belirten bu tavır seni önce şaşırtacak, sonra rahatlatacak. Karşılığında sen de ne istediğini net biçimde ifade etmelisin. Bugün kaçamak cevaplar işe yaramıyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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