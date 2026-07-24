Sevgili Terazi, Satürn bugün tam karşı burcunda durağan konuma geçiyor ve ilişkilerinde kararsızlığa yer bırakmıyor. Bu enerji, net bir tavır almanı gerektiriyor. İlişkin varsa, partnerin bir konuda senin kararını öğrenmek istiyor. Belki bir plan, belki bir söz, belki de basit bir tercih. Sen her ihtimali düşünürken o bekliyor ve bu bekleyiş onu yoruyor. Bugün kararını verip açıkça söylemelisin, çünkü yanlış bir karar bile belirsizlikten daha iyidir.

Bekarsan, biri sana beklentisini doğrudan söyleyebilir. Ne istediğini açıkça belirten bu tavır seni önce şaşırtacak, sonra rahatlatacak. Karşılığında sen de ne istediğini net biçimde ifade etmelisin. Bugün kaçamak cevaplar işe yaramıyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…