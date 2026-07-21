Sevgili Terazi, bugün aşk hayatında sosyal ortamlar öne çıkıyor. İlişkin varsa, partnerinle birlikte arkadaşlarınızı görmek ilişkinize taze bir hava katacak. Baş başa geçen zaman kadar, birlikte katıldığınız bir ortam da sizi yakınlaştırır. Bugün bir davete birlikte gitmenizi öneriyorum.

Bekarsan, bir arkadaş buluşmasında tanışacağın kişi beklediğinden çok daha fazla ilgini çekebilir. Ortak bir tanıdık üzerinden kurulan bağ bugün senin için daha güvenli ve daha kolay ilerliyor. Bu yüzden davetleri geri çevirme. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…