Sevgili Terazi, eğer ilişkin varsa partnerinle birlikte gelecek hedeflerinizi, kariyer planlarınızı ve sosyal statünüzü ilgilendiren ciddi konuları son derece yapıcı bir dille masaya yatırabilirsiniz. Kararlarınızda fevri olmamak ve birbirinizin sınırlarına saygı duymak ihtiyacınız olan şey.

Bekar bir Terazi burcuysan, bugün sokak hayvanları için bir şeyler yapmak veya bir barınağı ziyaret etmek gibi toplumsal aktivitelere bireysel destek vermek isteyebilirsin. Sevginin sadece ikili ilişkilerden ibaret olmadığını fark ettiğin bu süreçte, yaşanacak tesadüfi bir tanışma kalbinin ritmini aniden hızlandırabilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…