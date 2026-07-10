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Terazi Burcu right-white
11 Temmuz 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
10.07.2026 - 18:01
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Terazi ve yükselen Terazi burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 11 Temmuz Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 

11 Temmuz Cumartesi günü Terazi ve yükselen Terazi burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, 11 Temmuz’da etkisini sürdüren Neptün retrosu aşk hayatında ilişkilerdeki emek dengesini daha görünür hale getirebilir. Bugün bazı cevapları uzun konuşmalarda değil, tekrar eden küçük davranışlarda bulabilirsin.

İlişkisi olan bir Terazi burcuysan, son birkaç ayın mesaj geçmişine baksan ilk adımı kaç kez senin attığını fark edebilirsin. Restoran seçen, buluşma planlayan, küslükleri bitiren ya da “iyi misin?” diye soran tarafın sürekli sen olması seni düşündürebilir. Belki de ilk kez biraz geri çekilip karşındaki kişinin ne yapacağını görmek isteyeceksin.

Bekar bir Terazi burcuysan, uzun süredir ne istediğine karar veremeyen biriyle ilgili bakış açın değişebilir. Sürekli “şu dönem biraz karışığım” diyen ama hayatında sana gerçek bir yer açmayan biri artık eskisi kadar etkileyici görünmeyebilir. Çünkü bugün kalbin belirsizlikten değil, netlikten yana olacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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