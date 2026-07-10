Sevgili Terazi, 11 Temmuz’da etkisini sürdüren Neptün retrosu aşk hayatında ilişkilerdeki emek dengesini daha görünür hale getirebilir. Bugün bazı cevapları uzun konuşmalarda değil, tekrar eden küçük davranışlarda bulabilirsin.

İlişkisi olan bir Terazi burcuysan, son birkaç ayın mesaj geçmişine baksan ilk adımı kaç kez senin attığını fark edebilirsin. Restoran seçen, buluşma planlayan, küslükleri bitiren ya da “iyi misin?” diye soran tarafın sürekli sen olması seni düşündürebilir. Belki de ilk kez biraz geri çekilip karşındaki kişinin ne yapacağını görmek isteyeceksin.

Bekar bir Terazi burcuysan, uzun süredir ne istediğine karar veremeyen biriyle ilgili bakış açın değişebilir. Sürekli “şu dönem biraz karışığım” diyen ama hayatında sana gerçek bir yer açmayan biri artık eskisi kadar etkileyici görünmeyebilir. Çünkü bugün kalbin belirsizlikten değil, netlikten yana olacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…