Sevgili Terazi, 10 Temmuz’da Neptün retrosunun başlamasıyla birlikte ilişkilerde verdiğin emekle aldığın karşılık arasındaki dengeyi daha fazla sorgulayabilirsin. Sürekli ilk mesajı atan, plan yapan ya da orta yolu bulan tarafın sen olup olmadığını fark etmen mümkün. Bugün bazı cevaplar söylenenlerde değil, tekrar eden davranışlarda saklı olacak.

İlişkisi olan bir Terazi burcuysan, partnerinle aranızda uzun süredir devam eden bir alışkanlık dikkatini çekebilir. Belki her tartışmada ilk adımı sen atıyorsundur ya da iptal edilen planlardan sonra yeni tarihi yine sen belirliyorsundur. Bu durum suçlama değil, daha sağlıklı bir denge kurmak için farkındalık yaratabilir.

Bekar bir Terazi burcuysan, uzun süredir kararsız kalan ya da sana karşı ne hissettiğini netleştiremeyen biriyle ilgili düşüncelerin değişebilir. Çünkü bugün seni etkileyen şey belirsizlik değil, netlik ve emek olacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…