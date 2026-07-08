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Terazi Burcu right-white
9 Temmuz 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.07.2026 - 18:01
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Terazi ve yükselen Terazi burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 9 Temmuz Perşembe gününüz nasıl geçecek? 

9 Temmuz Perşembe günü Terazi ve yükselen Terazi burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, 9 Temmuz’da Venüs’ün Başak burcuna geçişiyle birlikte aşk hayatında perde arkasında kalan duygular daha görünür hale gelebilir. Uzun süredir “üzerinde durmaya değmez” dediğin bir kırgınlık, beklenmedik bir anda yeniden aklına gelebilir. Özellikle karşındaki kişinin farkında olmadan yaptığı küçük bir davranış, aslında uzun zamandır seni rahatsız eden daha büyük bir konuyu ortaya çıkarabilir.

İlişkisi olan bir Terazi burcuysan, partnerinle aranızda hiç konuşulmayan ama ikinizin de bildiği bir mesele masaya yatırılabilir. Belki sürekli ertelenen bir plan, belki hep senin uyum sağladığın bir durum ya da uzun süredir söylenmeyen bir cümle sonunda dile gelebilir. İlginç olan ise bu konuşmanın bir tartışmadan çok rahatlama getirmesi olabilir.

Bekar bir Terazi burcuysan, uzun zamandır aklının bir köşesinde duran biri yeniden gündemine gelebilir. Ancak bu kez onu özlediğin için değil, zihninde tamamlayamadığın bir hikâyeyi kapatmak için düşünebilirsin. Bazen insanın ilerleyebilmesi için yeni birini tanıması değil, eski bir soruya cevap bulması gerekir.

Bugün aşk hayatında değişen şey duyguların değil, uzun süredir ertelediğin konuşmalar olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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