Sevgili Terazi, partnerinle aranızdaki uyumu bugün kelimenin tam anlamıyla bir sanat eserine çeviriyorsun. Birbirinizin sınırlarına ve estetik zevklerine saygı duyduğunuz bu süreç, ilişkinizin o naif ama çok güçlü bağlarını sarsılmaz bir kaleye dönüştürecek. Birlikte eğlenmek en büyük şifanız.

Bekar bir Terazi burcu isen, kaba saba veya vizyonsuz insanlara bugün tahammülün sıfır. Kendi tarzı olan, kelimeleri ustaca kullanan ve senin bağımsız ruhuna estetik bir dokunuşla yaklaşan karizmatik bir karakterle, sıradanlıktan uzak, film senaryosu gibi bir aşka adım atıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…