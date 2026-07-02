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Terazi Burcu right-white
3 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 3 Temmuz Cuma gününüz nasıl geçecek? 3 Temmuz Cuma günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, yönetici gezegenin Venüs'ün Ay ile kurduğu o muazzam uyumlu açı, bugün senin yaratıcılık, sahne ve yaşam enerjisi evinde adeta çiçekler açtırıyor. İçindeki sanatsal potansiyeli dışarı vurmak, hobilerine zaman ayırmak veya tarzında çok estetik, havalı bir değişiklik yapmak için mükemmel bir gündesin. Bütün gözler üzerindeki ışıltıya çekiliyor.

Bu neşeli ve coşkulu enerji, Jüpiter'in karşıtlığından dolayı seni biraz aşırıya kaçmaya itebilir. Eğlenmek veya kendini şımartmak uğruna bütçeni sarsacak lüks harcamalar yapabilir ya da anlık heveslerle tutamayacağın büyük sözler verebilirsin. Zarafetini ve neşeni, aşırılıklara kaçmadan dengede tutmayı öğreniyorsun.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, partnerinle aranızdaki romantizm bugün en estetik ve sanatsal boyutuna ulaşıyor. Birlikte konser izlemek, dans etmek veya şiirsel bir iletişim kurmak tutkunuzu alevlendirecek. Bekar bir Terazi burcu isen, girdiğin ortamda cazibenle baş döndürüyorsun. Sanattan anlayan, hitabeti güçlü ve sana adeta bir ilham perisi gibi yaklaşan karakterle çok sürprizli, estetik bir aşka yelken açıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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