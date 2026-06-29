Sevgili Terazi, bugün haziran ayını gökyüzündeki Oğlak Dolunayı ile noktalarken, ev, aile, gayrimenkul ve kişisel köklerinle ilgili uzun süredir devam eden bir sürecin sonuna geliyorsun. Taşınma işlemlerin tamamlanabilir, ev içindeki bir tadilat bitebilir veya aile içindeki bir sorumluluğu büyük bir başarıyla yerine getirerek derin bir oh çekebilirsin. Köklerini sağlamlaştırıyorsun.

Diğer yandan, Jüpiter'in Aslan burcuna geçişiyle sosyal hayatın, arkadaş grupların ve ideallerin muazzam bir genişleme sürecine giriyor. Evdeki güvenli ortamını sağladıktan sonra dışarı çıkıp insanlara karışmak, yeni derneklere veya topluluklara katılmak sana eşsiz fırsatlar ve umut dolu vizyonlar sunacak. Sosyal kelebek yeniden sahnede.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, partnerinle birlikte evin huzurunu sağlamak ve yaşam alanını güzelleştirmek, aşka sarsılmaz bir temel oluşturuyor. Yuva kurmak veya mevcut düzeni iyileştirmek ise şefkati perçinleyecek. Bekar bir Terazi burcu isen, katıldığın sosyal gruplar, davetler veya organizasyonlar aracılığıyla popülerliği yüksek, neşeli ve senin vizyonunu destekleyen biriyle çok aydınlık ve eğlenceli bir iletişime başlıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...