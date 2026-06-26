Sevgili Terazi, bugün gökyüzündeki Mars Jüpiter altmışlığı, öğrenme ve keşfetme arzunu eyleme dökerek vizyonunu genişletmeni sağlıyor. Farklı kültürlere ait bir şeyler okumak, yeni bir dil pratiğine başlamak veya hafta sonu için doğaya, bilmediğin bir rotaya kısa bir gezi planlamak sana muazzam bir ilham verecek. Ufkunu açıyorsun.

Rutinlerinin dışına çıkarak zihnini beslediğinde, hayata karşı duruşunun çok daha umutlu ve neşeli bir hale geldiğini fark edeceksin. Kendini geliştirmek için attığın her cesur adım, ruhundaki dengeyi eşsiz bir şekilde sağlamlaştırıyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Terazi burcu isen partnerinle yeni bir şeyler öğrenmek veya uzak gelecek hayalleri kurmak sevgini günlük rutinlerin ötesine taşıyacak. Birlikte ufkunu açmak aşkı besler. Bekar bir Terazi burcu isen farklı kültürlerden gelen veya dünyayı senin gibi keşfetmeye aç vizyoner bir ruhla entelektüel bir kıvılcım yakalıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...