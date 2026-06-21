Sevgili Terazi, bugün gökyüzündeki Ay ile Mars üçgeni, her zamanki kararsız ve dengeli yapını kırarak seni harika bir inisiyatif almaya itiyor. Pazartesi sendromunu kırmak için mesai bitiminde tüm ekibi toplayıp spontane bir spor aktivitesi, bowling veya eğlenceli bir rekabet oyunu organize edeceksin. Ekibi bir araya getiren ateşleyici güç sen oluyorsun.

İş çıkışında organize ettiğin bu hareketli etkinlik, zihnindeki tüm masa başı uyuşukluğunu atmanı sağlayacak. Birlikte rekabet edip gülüşmek, haftaya inanılmaz dinamik ve neşeli bir başlangıç yapmanı sağlayarak takım içindeki popülerliğini zirveye taşıyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, bugün partnerinle durağan bir akşam geçirmek yerine birlikte ter atacağın hareketli bir randevuya çıkıyorsun. Beraber yürüyüş yapmak veya eğlenceli bir aktiviteye katılmak aşkı çok dinamik bir hale getirecek. Bekar bir Terazi burcu isen, akşam saatlerinde katıldığın spor etkinliğinde veya yürüyüş parkurunda, enerjisiyle seni büyüleyen ve seninle çok tatlı bir rekabete giren sportmen biriyle harika bir flörte başlayacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...