Sevgili Terazi, bugün Güneş Yengeç burcuna geçerek senin kariyer ve toplum önündeki imaj evini aydınlatıyor. Yaz Gün Dönümü'nün enerjisiyle, pazar gününü son derece prestijli bir davette, şık bir yaz düğününde veya kaliteni sergileyeceğin çok özel bir organizasyonda geçiriyorsun. Zarafetinle bulunduğun her ortamın yıldızı olacaksın.

Katıldığın bu prestijli ortam, iş hayatında elde ettiğin veya etmek üzere olduğun büyük bir başarının adeta kutlaması niteliğinde. Toplum içinde sana duyulan saygının arttığını görmek, kariyer hedeflerinde çıtayı çok daha yukarıya çekmen için sana muazzam bir öz güven ve yaz neşesi aşılıyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, partnerinin bugün şık ortamda seninle ne kadar gurur duyduğunu ve seni nasıl el üstünde tuttuğunu göreceksin. Birlikte göz kamaştırdığın bu pazar, ilişkini çok daha saygın bir seviyeye taşıyor. Bekar bir Terazi burcu isen, vizyonuna ve estetik zevkine hitap eden, toplum içinde duruşuyla fark yaratan çok karizmatik biriyle tanışıyorsun. Ortak bir başarıyı veya estetiği konuşarak başlayan bu iletişim, kalbini anında hızlandıracak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...