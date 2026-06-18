Sevgili Terazi, bugün Chiron'un Boğa burcundaki konumu, finansal krizleri veya ortaklaşa yürütülen bütçeleri mantık çerçevesinde çözmeni sağlıyor. Uzun süredir belirsizliğini koruyan bir vergi, sigorta veya kredi meselesi, senin analitik yaklaşımınla pürüzsüz bir şekilde sonuca ulaşacak. Kriz çözücü rolün devrede.

Maddi konularda hissettiğin bu güçlü rahatlama, hafta sonuna girerken sana derin bir psikolojik hafiflik veriyor. Cuma akşamını kalabalıklarda değil, kendine ayırdığın; sevdiğin bir müziği açıp zihinsel bir detoks yaptığın çok kaliteli ve sessiz bir arınmayla değerlendireceksin.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, bugün partnerinle karşılıklı oturup ortak bütçenizi veya ilişkinin derin sorunlarını şeffaf bir dille konuşacaksın. Chiron'un Boğa burcundaki etkisi, maddiyatın veya korkuların aranızdaki zarif uyumu bozmasına izin vermeyip güven tazeleyecek. Bekar bir Terazi burcu isen, bugün yüzeysel flörtlere kapın kapalı. Sana ruhsal bir derinlik sunarken aynı zamanda dünyevi konularda da güvenlik vadeden güçlü bir profile doğru çekiliyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...