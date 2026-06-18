Sevgili Terazi, bugün ilişkinde yüzleşmekten çekindiğin konuları dürüstçe masaya yatırarak büyük bir yükten kurtuluyorsun. Partnerinin vereceği tepkiyi hesaplamadan, içindeki dürüstlüğü ortaya koymak Chiron'un Boğa transitiyle ilişkine şifa getirecek.

Bekar bir Terazi burcu isen, bugün hayatına almak istediğin kişide sadece güzellik değil, kriz çözme becerisi ve sağlam bir karakter arıyorsun. Değerini bilen ve asgari çabanın çok daha fazlasını sunan insanlara şans vereceksin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...