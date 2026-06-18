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Terazi Burcu right-white
19 Haziran 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
18.06.2026 - 18:01
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Terazi ve yükselen Terazi burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 19 Haziran Cuma gününüz nasıl geçecek? 

19 Haziran Cuma günü Terazi ve yükselen Terazi burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün ilişkinde yüzleşmekten çekindiğin konuları dürüstçe masaya yatırarak büyük bir yükten kurtuluyorsun. Partnerinin vereceği tepkiyi hesaplamadan, içindeki dürüstlüğü ortaya koymak Chiron'un Boğa transitiyle ilişkine şifa getirecek.

Bekar bir Terazi burcu isen, bugün hayatına almak istediğin kişide sadece güzellik değil, kriz çözme becerisi ve sağlam bir karakter arıyorsun. Değerini bilen ve asgari çabanın çok daha fazlasını sunan insanlara şans vereceksin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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