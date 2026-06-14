Sevgili Terazi, bugün İkizler Yeni Ayı'nın düşünceleri hızlandıran etkisi altında, partnerinle arandaki anlık gerilim, farklı değer yargılarından değil, sadece günün biriktirdiği yorgunluktan kaynaklanıyor. Yemekten sonra yapılacak sakin bir yürüyüş ve karşılıklı özür, uyumu yeniden tesis edecektir.

Bekar bir Terazi burcu isen, masadan kalkıp gittiğin olaylı yemek sana çok büyük bir güç veriyor. Kimseyi tolere etmek zorunda olmadığını, kendi doğrularından taviz vermenin sana göre olmadığını görüyorsun. Yalnız ama onurlu yürüyüşün çok daha tatmin edici, değil mi? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...