Sevgili Terazi, bugün partnerinle ilişkiniz o kadar dengeli ve saygı dolu ki, etrafınızdaki herkes size gıptayla bakıyor. Onun senin kariyerindeki veya hayatındaki başarıları kutlarken gözlerinde gördüğün o derin gurur, aşkınızın ne kadar köklü ve destekleyici olduğunu bir kez daha kanıtlayarak kalbini ısıtacaktır. Tabii bu durumda nişan, evlilik gibi kararlar da alabilirsin.

Ama bekarsan, bugün ayakları yere basmayan, ciddiyetsiz flörtlerle zaman kaybetmeyeceksin. Seni taşıyabilecek, girdiği ortamda duruşuyla saygı uyandıran ve en önemlisi sana sıcak aile hissiyatını verebilecek olgun karakter, kariyer bağlantıların sayesinde hayatına asil bir giriş yapabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...