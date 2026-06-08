Sevgili Terazi, bugün yönetici gezegenin Venüs'ün Jüpiter ile kavuşumu, kariyerini ve toplumsal statünü adeta yıldızlara taşıyor. Bugüne kadar sergilediğin naif, adil ve uyumlu duruşunun mükafatını, patronların veya ailenin büyükleri tarafından açıkça takdir edilerek, onurlandırılarak alıyorsun.

Sadece iş değil, hayattaki duruşunla da insanların sana derin bir saygı ve şefkat duyduğu bir gündesin. Geleceğine dair kurduğun umut dolu hayaller bugün resmiyet kazanabilir. Bir terfi, güzel bir ünvan veya aileni gururlandıracak bir başarı, içindeki aidiyet ve öz güven hissini zirveye çıkaracaktır. Zirvenin havası bugün çok sıcak ve samimi.

Peki ya aşk? İlişki artık gizli kapaklı yaşadığın değil, toplum önünde de gururla taşıyacağın bir güce dönüşüyor. Partnerinle beraber aileleri ziyaret etmek, ilişkinizi daha resmi bir boyuta (söz, nişan vb.) taşımak veya birlikte elde ettiğiniz bir başarıyı kutlamak bağınızı ölümsüzleştirecektir. Bekarsan, kariyer çevrenden veya senden daha tecrübeli, statü sahibi, korumacı ve sana aradığın huzurlu yuvayı sunabilecek saygın kişiyle şahane bir tanışma yaşayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...