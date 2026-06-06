Sevgili Terazi, bugün gökyüzünün dönüştürücü çekirdek enerjisi, yaratıcılığını, yaşam sevincini ve içindeki çocuğu ardında sıkışıp kaldığı zarafet maskesinden kurtarıyor. Hep başkalarına uyum sağlamak uğruna bastırdığın tutkulu yönünü bugün korkusuzca sergileyeceksin. Yüzeysel hobileri bırakıp ruhunu derinden sarsacak gerçek tutkuların peşine düşüyorsun.

Risk almaktan, hata yapmaktan veya eleştirilmekten korktuğun için ertelediğin her ne varsa, bugün o korkuların üzerine giderek onları yok edeceksin. Kendi yeteneklerine dair içindeki şüpheleri ardında bırakıp adeta sahneye yeniden ve çok daha güçlü bir karizmayla çıkıyorsun. Şimdi ışığınla parlayacaksın.

Peki ya aşk? Aşkta dramaları, kıskançlık oyunlarını veya sürekli denge bulma çabasını çöpe atıyorsun. Partnerinle arandaki bağın ne kadar derin olduğunu test edeceğin, belki biraz yüzleştirici ama sonunda tutkunun alev alev yanacağı sarsıcı bir güne hazırsın. Bekarsan, sıradan iltifatlarla yaklaşanlar yerine, ruhundaki karanlık ve tutkulu tarafı görüp oraya dokunabilen, kaderin cilvesi gibi karşına çıkacak çok manyetik biriyle derin bir çekim yaşayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...