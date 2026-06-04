Sevgili Terazi, bugün yönetici gezegenin Venüs'ün Jüpiter ile kurduğu harika açı, sana başkalarının kaynaklarından gelen büyük bir bereketi ve dönüşümü vadediyor. Finansal krizlerin, borçların veya maddi kaygıların bugün adeta sihirli bir değnek değmiş gibi çözüme kavuşabilir. Kendini küllerinden yeniden ve çok daha zengin bir ruhla doğmuş gibi hissedeceksin.

Ortaklı gelirler, miras, nafaka, sigorta veya eşinin maddi imkanları konusunda sürpriz bir şans kapını çalabilir. Bir banka kredisinin onaylanması veya sana finansal destek sunacak gizli bir elin uzanması bütçeni inanılmaz rahatlatacaktır. Paylaştıkça büyüyen bir şans döngüsündesin.

Peki ya aşk? İlişkinde tüm yüzeysellikleri bir kenara bırakıp partnerinle o derin ve sarsılmaz tutkuyu hissettiğin şahane bir gün... Birbirinizin en derin sırlarına şefkatle yaklaşmak aranızdaki bağları mühürleyecektir. Bekarsan, sana sadece günlük bir flört değil, ruhunun en derinliklerine inebilecek kadar yoğun, dönüştürücü ve güçlü bir tutkuyla yaklaşan birine kalbini açabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...