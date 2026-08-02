Sevgili Terazi, 6 Ağustos’ta yöneticin Venüs kendi burcuna, yani senin burcuna geçiyor ve bu, yılın senin için en parlak haftalarından birini başlatıyor. Görünürlüğün artıyor, çevrendekiler seninle çalışmak istiyor ve uzlaşma becerin her kapıyı açıyor. 9 Ağustos’ta Merkür’ün sosyal çevre alanına geçmesiyle bir arkadaşının önerisi sana yeni bir iş bağlantısı getirebilir, davetleri geri çevirmemelisin.

Maddi olarak ise 6 Ağustos’taki Son Dördün ortak kaynaklar alanında bir kapanış getiriyor; bir borcu bitirmek ya da paylaşılan bir hesabı netleştirmek için uygun bir hafta. Chiron’un aynı alandaki geri hareketi de geçmişte yaşadığın bir güven kırılmasını onarma fırsatı sunuyor.

Aşk hayatında Venüs’ün burcuna geçişiyle çekim gücün tavan yapıyor. İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, partnerinin gözünde yeniden ilk günkü gibi parlıyorsun ve bu ilginin tadını çıkarmalısın. Bekar bir Terazi burcu isen, görünüşünde ya da tarzında yapacağın küçük bir değişiklik bile beklenmedik bir ilgiyi harekete geçirebilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…