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Terazi Burcu right-white
2 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 2 Ağustos Pazar gününüz nasıl geçecek? 2 Ağustos Pazar günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün gündüz saatlerinde ilişkilerin ön plandayken, gece Ay’ın karşı burcun Koç’a geçişiyle bu odak iyice belirginleşiyor. İş hayatında bir ortakla ya da yakın çalıştığın biriyle bugün önemli bir görüşme yapabilirsin. Venüs ile Lilith arasındaki gerilim, bir iş birliğinde karşı tarafın beklentisiyle senin sınırların arasında bir gerginlik yaratabilir. Bugün uzlaşmacı doğanı korurken kendi çizgini de savunmalısın. Kuzey Ay Düğümü ile Chiron arasındaki uyum, ilişkilerde sürekli tekrarladığın bir örüntüyü fark edip iyileştirmen için sana yol gösteriyor.

Maddi konularda ortaklaşa alınan bir karar gündeme geliyor. Bir anlaşma ya da paylaşılan bir yükümlülük bugün gözden geçirilmeli. Venüs’ün Başak’taki dikkatli enerjisi, koşulları ince ince incelemen için sana destek veriyor. İyi niyete güvenip bir ayrıntıyı atlamamalısın.

Aşk hayatında karşındakiyle kurduğun denge sınanıyor. İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, sürekli taviz veren taraf olduğunu fark edip bu dengeyi bugün nazikçe konuşabilirsin. Bekar bir Terazi burcu isen, geçmişte fazla uyum sağladığın için kaybettiğin bir ilişkinin dersini bugün hatırlıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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