Sevgili Terazi, bugün Kova burcunda gerçekleşen Dolunay yaratıcılığını ortaya koyduğun bir işte sonuç almanı sağlayabilir. Hazırladığın bir tasarımın, yazının, sunumun ya da kişisel olarak ortaya koyduğun başka bir çalışmanın beklediğinden fazla ilgi görmesi mümkün. Özellikle yeteneğini geri planda tuttuğun bir alanda görünür olman, kariyerinde yeni bir yön düşünmene neden olabilir. Bugün yaptığın işi yalnızca görev olarak değil, kendinden bir şey kattığın üretim olarak görmek sana önemli bir avantaj sağlayacak.

Maddi konularda ise keyif için yaptığın harcamaların miktarı artabilir. Eğlence, alışveriş ya da bir etkinlik için bütçeni aşmaya yaklaşabilirsin. Kendini ödüllendirmek isteyebilirsin ancak birkaç saatlik keyfin önümüzdeki günlerin hesabını bozmasına izin vermemelisin.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, ilişkinizde romantizmin yeniden öne çıktığı bir gün yaşayabilirsiniz. Partnerinin hazırladığı sürpriz bir program ya da senden gelecek spontane bir teklif, sıradan bir günü özel bir buluşmaya çevirebilir. Bekar bir Terazi burcu isen, konser, sergi, festival ya da kalabalık bir etkinlikte göz göze geldiğin biriyle arandaki çekim hızla artabilir. Sohbetin ilk dakikalarından itibaren karşılıklı ilgiyi hissetmen bu tanışmayı sıradan olmaktan çıkarabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…