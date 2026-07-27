Sevgili Terazi, bugün Ay Balık burcuna geçiyor ve günlük hayatına şefkatli bir enerji katıyor. İlişkin varsa, partnerinle birlikte geçireceğiniz sade ve sakin bir gün aranızı huzurla dolduruyor; büyük planlar yerine küçük ortak anlar bugün sizi yakınlaştırıyor. Ancak Balık Ay’ının dağınık enerjisine dikkat etmelisin; gündelik bir aksaklık ya da yorgunluk yüzünden partnerine karşı sabırsız davranabilirsin. Küçük bir huzursuzluğu ona yansıtmak bugün gereksiz bir tartışmaya dönüşebilir. Ruh halini onunla karıştırmamalısın.

Bekarsan, gündelik hayatının içinde, sana kendini rahat hissettiren biriyle yakınlaşabilirsin. Ancak Balık Ay’ının etkisiyle sıradan bir yakınlığı romantik bir şeye dönüştürme telaşına düşebilirsin. Her rahat ettiğin kişi sana âşık olduğun anlamına gelmez. Bugün acele bir yorum yapmadan, hislerinin gerçekten ne olduğunu anlamalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…