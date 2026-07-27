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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 28 Temmuz Salı Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 28 Temmuz Salı gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 28 Temmuz Salı gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 28 Temmuz Salı gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Balık Ay’ının etkisiyle bugün göz yorgunluğu ve baş bölgesinde bir ağırlık hissedebilirsin, çünkü zihnin gün boyu tetikte kalıyor. Ekrandan düzenli aralıklarla uzaklaşıp gözlerini birkaç dakika dinlendirmen bu gerginliği hafifletecek. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün lenf dolaşımın yavaşlayabilir ve vücudunda hafif bir şişkinlik, ağırlık hissi belirebilir. Gün içinde biraz yürümek ve tuz tüketimini azaltmak bedenindeki bu durgunluğu çözecek. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Balık Ay’ının dağınık enerjisiyle bugün sinir sistemin fazla uyarılabilir, ellerinde ve parmaklarında hafif bir titreme hissedebilirsin. Kafein tüketimini azaltıp bedenini sakinleştiren bir mola vermen sana iyi gelecek. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün su tutma eğilimin artabilir, özellikle göz altların ve yüzünde hafif bir ödem fark edebilirsin. Bol su içmek, kulağa ters gelse de, bedenindeki fazla suyu atmana yardımcı olacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Balık Ay’ının yorgun enerjisiyle bugün duruş bozukluğuna bağlı bir sırt ve omurga gerginliği yaşayabilirsin. Otururken belini destekleyip omuzlarını geriye açman, gün sonundaki ağrıyı önleyecek. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün bağırsak hareketlerin duygusal yoğunluktan etkilenebilir, karın bölgende bir huzursuzluk hissedebilirsin. Ağır ve işlenmiş gıdalar yerine lifli ve hafif besinler seçmen sindirimini rahatlatacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Balık Ay’ının etkisiyle bugün böbreklerin ve su dengen hassaslaşabilir, kendini olağandan daha yorgun hissedebilirsin. Gün içinde düzenli su içmek ve kafeinli içecekleri azaltmak enerjini dengeleyecek. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün hormonal dalgalanma ya da duygusal yoğunluk uyku düzenini bozabilir, gece dinlenmekte zorlanabilirsin. Yatmadan önce ekranları bırakıp bedenini yavaşlatan sıcak bir duş almak uykuya geçişini kolaylaştıracak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Balık Ay’ı doğrudan senin yönettiğin bölgeyi, yani kalça ve uyluk kaslarını hassaslaştırıyor; uzun süre hareketsiz kalırsan tutulma yaşayabilirsin. Gün içinde birkaç kez ayağa kalkıp bacaklarını esnetmen bu kasılmayı önleyecek. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün dişlerini sıkma eğilimin artabilir ve buna bağlı olarak çene ekleminde değil, bu kez ense ve boyun kaslarında bir gerginlik birikebilir. Omuzlarını bilinçli olarak indirip boynunu yavaşça esnetmen bu yükü hafifletecek. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, yarınki Dolunay’ın ön enerjisiyle bugün dolaşımın hızlanabilir ve ayak bileklerinde hafif bir uyuşma ya da üşüme hissedebilirsin. Ayaklarını hareket ettiren küçük egzersizler ve sıcak tutmak dolaşımını düzenleyecek. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, kendi burcundaki Ay bugün ayaklarını ve bağışıklığını hassaslaştırıyor; kendini olağandan daha yorgun ve savunmasız hissedebilirsin. Ayaklarını sıcak tutmak ve bugün kendine dinlenme izni vermek bedenini toparlayacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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