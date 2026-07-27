Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 28 Temmuz Salı Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Oğlak, bugün dişlerini sıkma eğilimin artabilir ve buna bağlı olarak çene ekleminde değil, bu kez ense ve boyun kaslarında bir gerginlik birikebilir. Omuzlarını bilinçli olarak indirip boynunu yavaşça esnetmen bu yükü hafifletecek. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…