Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 24 Temmuz Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Yay, Güneş'in Aslan'daki ateşi bacak arkasından geçen siyatik siniri üzerinde ince bir baskı yaratıyor. Uzun süre sert bir yüzeyde oturmak ya da arka cebinde cüzdanla oturmayı sürdürmek, kalçadan bacağa doğru inen hafif bir çekilme hissi oluşturabilir. Bu siniri rahatlatmak için otururken kalçanın altına yumuşak bir destek koymalı, her saat başı ayağa kalkıp birkaç adım atmalısın. Sinir yolunu açık tutmak, gün boyu çok daha rahat oturmanı ve yürümeni sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…