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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 24 Temmuz Cuma Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 24 Temmuz Cuma gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 24 Temmuz Cuma gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 24 Temmuz Cuma gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Merkür’ün yön değiştirdiği bu geçiş günü alın ve kaş çevresindeki mimik kaslarına ince bir baskı yansıtıyor. Gün boyunca ekrana odaklanma çabası, farkında olmadan kaşlarını çatmana ve alın bölgende gerginlik hissine yol açabilir. Bu kasları gevşetmek için parmak uçlarınla kaş çizgin boyunca yavaş dairesel hareketler yapmalı, her yarım saatte bir gözünü uzağa çevirip birkaç saniye dinlendirmelisin. Alın kaslarını rahatlatmak, gün sonunda zihinsel netliğini de belirgin şekilde artıracaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Güneş'in Aslan'daki güçlü ateşi boyun bölgendeki lenf bezlerine ve ense dolaşımına fazladan bir yük bindiriyor. Sıcak havada artan terleme ve klimalı ortamlara ani geçişler, ense kökünde hafif bir hassasiyet ve dokunulduğunda dolgunluk hissi yaratabilir. Bu bölgeyi rahatlatmak için ensene ılık bir havluyla nazik masaj uygulamalı, boynunu doğrudan soğuk hava akımına maruz bırakmamalısın. Lenf akışını desteklemek, bağışıklığını da gün boyu güçlü tutacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, yöneticin Merkür ileri seyre geçerken dirsek ve ön kol kaslarında birikmiş gerginlik açığa çıkıyor. Retro boyunca yoğunlaşan yazışma ve klavye kullanımı, dirseğinin dış tarafında hafif bir zorlanma ve kavrama gücünde geçici bir azalma hissettirebilir. Kaslarını rahatlatmak için ön kolunu düz uzatıp bileğini nazikçe aşağı doğru esnetmeli, gün içinde ellerini birkaç dakika tamamen serbest bırakmalısın. Kol kaslarını dinlendirmek, akşam saatlerinde çok daha rahat hareket etmeni sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Merkür senin burcunda düz harekete geçerken diyafram kasında tutulmuş bir gerginlik çözülmeye başlıyor. Uzun süredir içine attığın duygular, kaburga altındaki bu kasın kasılmasına ve derin nefes alırken hafif bir kısıtlanma hissine neden olabilir. Diyaframını açmak için sırt üstü uzanıp elini karnına koymalı, karnını şişirerek yavaş nefes çalışmalı ve akşam ılık bir duşla kaburga çevreni yumuşatmalısın. Nefes alanını genişletmek, duygusal olarak da gözle görülür bir hafiflik getirecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Güneş ve Jüpiter senin burcunda kavuşurken Güneş'in yönettiği gözlerine ve ışığa duyarlılığına doğrudan etki ediyor. Gün boyu parlak ışıkta kalmak, göz bebeğinin sürekli uyum sağlamaya çalışmasına ve akşama doğru gözlerinde kuruluk ile hafif bulanıklık hissine yol açabilir. Gözlerini korumak için dışarıda güneş gözlüğü kullanmalı, A vitamini açısından zengin havuç ve yeşil yapraklı sebzelere yönelmelisin. Görme kaslarını dinlendirmek, ertesi güne çok daha berrak bir bakışla uyanmanı sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Jüpiter'in Aslan'daki genişletici enerjisi pankreasına ve kan şekeri dengene ince bir baskı yansıtıyor. Öğün aralarının uzaması ya da tatlıya yönelme isteğinin artması, gün ortasında ani bir açlık dalgası ve ardından tokluk hissinin geç gelmesine neden olabilir. Bu dengeyi korumak için öğünlerine protein eklemeli, rafine şeker yerine kuru meyve ve cevizden oluşan küçük ara öğünler tercih etmelisin. Kan şekerini dengede tutmak, gün boyu ruh halini de istikrarlı kılacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, günün ateşli havası böbreklerinin gece boyunca yürüttüğü filtreleme ritmine etki ediyor. Gün içinde alınan tuzlu gıdalar ve düzensiz su tüketimi, sabah uyandığında göz altlarında hafif bir dolgunluk ve yüzünde ödem hissi bırakabilir. Bu birikimi çözmek için akşam saatlerinde tuzu azaltmalı, maydanoz ve kereviz gibi doğal idrar söktürücü gıdalara yönelmelisin. Su dengeni kurmak, cildine sabah anında görünür bir tazelik kazandıracaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Ay Düğümleri hat değiştirmeye hazırlanırken mesane ve idrar yolları bölgene ince bir hassasiyet yansıyor. Sıcakta artan sıvı kaybı ve tuvalet ihtiyacını erteleme alışkanlığı, bu bölgede hafif bir baskı hissi ve gün içinde sık tuvalet ihtiyacı yaratabilir. Bu hassasiyeti azaltmak için gün boyu düzenli aralıklarla su içmeli, kızılcık suyu gibi doğal destekleyicilere yönelmeli ve kafeinli içecekleri bugün sınırlamalısın. Boşaltım sistemini rahatlatmak, gece uykunun bölünmeden geçmesini sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Güneş'in Aslan'daki ateşi bacak arkasından geçen siyatik siniri üzerinde ince bir baskı yaratıyor. Uzun süre sert bir yüzeyde oturmak ya da arka cebinde cüzdanla oturmayı sürdürmek, kalçadan bacağa doğru inen hafif bir çekilme hissi oluşturabilir. Bu siniri rahatlatmak için otururken kalçanın altına yumuşak bir destek koymalı, her saat başı ayağa kalkıp birkaç adım atmalısın. Sinir yolunu açık tutmak, gün boyu çok daha rahat oturmanı ve yürümeni sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, yöneticin Satürn'ün keratin yapılarla kurduğu bağ bugün tırnaklarına ve saç köklerine yansıyor. Sıcak havada artan terleme ve mineral kaybı, tırnaklarında kolay kırılma ve saç diplerinde hafif bir hassasiyet olarak kendini gösterebilir. Bu yapıları güçlendirmek için biotin açısından zengin yumurta ve bademe yönelmeli, saçını sıkı toplamaktan kaçınmalı ve tırnaklarını nemlendirmeyi ihmal etmemelisin. Keratin dokunu beslemek, uzun vadede sana çok daha dirençli bir görünüm kazandıracaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Ay Düğümleri senin burcuna geçmeye hazırlanırken sinir sisteminin elektriksel iletimine ince bir titreşim yayılıyor. Gün boyu süren zihinsel hareketlilik, akşam yatağa uzandığında bacaklarında hareket etme isteği ve yerleşememe hissi yaratabilir. Bu huzursuzluğu yatıştırmak için akşam saatlerinde magnezyum açısından zengin kabak çekirdeğine yönelmeli, uyumadan önce bacaklarına ılık su tutmalısın. Sinir iletimini sakinleştirmek, uykuya geçişini belirgin şekilde kolaylaştıracaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Merkür'ün ileri seyre geçişi bağışıklık sistemine ve uyku ritmini düzenleyen iç saatine nazik bir hareketlenme getiriyor. Retro dönemindeki düzensiz uyku saatleri, vücudunun toparlanma kapasitesini yavaşlatmış ve sabah uyanmanı zorlaştırmış olabilir. Ritmini yeniden kurmak için akşam ekran ışığından uzaklaşmalı, C vitamini deposu turunçgillere yönelmeli ve her gün aynı saatte yatmaya özen göstermelisin. İç saatini düzenlemek, bağışıklığını da kısa sürede güçlendirecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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