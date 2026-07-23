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Günlük Burç Yorumuna Göre 24 Temmuz Cuma Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 24 Temmuz Cuma gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 24 Temmuz Cuma günü burçları neler bekliyor?

İşte, 24 Temmuz Cuma gününe ait günlük burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Merkür bugün Yengeç burcunda resmen ileri hareketine geçiyor ve haftalardır yavaşlayan işlerin yeniden hızlanıyor. Ay ise Yay burcuna geçerek senin eğitim, seyahat ve uzak bağlantılar alanını canlandırıyor. İş hayatında başka bir şehirden ya da yurt dışından gelen bir haber, bir davet veya bir eğitim teklifi bugün gündemine girebilir. Ay ile Güneş arasındaki ateş üçgeni sana bu fırsatı değerlendirecek cesareti veriyor. Ufkunu genişletecek her teklifi bugün ciddiye almanı öneriyorum.

Maddi konularda kazancını artıracak yeni bir yol arıyorsun. Uzaktan yapılacak bir iş, farklı bir şehirle kurulacak bir bağlantı ya da eğitim yoluyla elde edilecek bir gelir bugün aklına gelebilir. Ancak Ay ile Venüs arasındaki kare seni fazla iyimser davranmaya itiyor. Henüz kesinleşmemiş bir kazanç için şimdiden harcama yapmamalısın. Fırsatı araştır, ama bütçeni sağlam tut.

Aşk hayatında keşif isteğin artıyor. İlişkisi olan bir Koç burcu isen, partnerinle birlikte planlayacağınız bir gezi ya da yeni bir deneyim aranızdaki heyecanı tazeleyecek. Bugün ona sıradan bir akşam yerine farklı bir teklif sunabilirsin. Bekar bir Koç burcu isen, uzaktaki biriyle kurulan bir iletişim ya da farklı bir çevrede yaşanan bir tanışma seni heyecanlandırabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Merkür'ün geri hareketi bugün sona eriyor ve Ay senin ortak kaynaklar alanına yerleşiyor. İş hayatında başkasının bütçesiyle yürüyen bir proje, bir sponsorluk ya da bir destek konusu yeniden hareketleniyor. Haftalardır cevap alamadığın bir kurumdan bugün dönüş gelebilir. Aslan Güneşi ile Yay Ayı arasındaki uyumlu açı sayesinde bu süreçte kendini şanslı hissediyorsun. Gelen teklifi incelemek için acele etmene gerek yok, çünkü kapı artık kapanmıyor.

Maddi konularda kredi, taksit, prim ya da ortak hesap gibi başlıklar gündemine giriyor. Askıda kalan bir başvuru bugün olumlu sonuçlanabilir. Ancak Başak burcundaki Venüs, Ay'a zorlayıcı bir açı yapıyor ve seni gereğinden fazla iyimser davranmaya itiyor. Onay gelmeden yeni bir yükümlülüğün altına girmemelisin.

Aşk hayatında derinleşme isteği ağır basıyor. İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, partnerin bugün sana daha önce hiç anlatmadığı bir şeyi paylaşabilir. Bu paylaşımı yargılamadan dinlemen, aranızdaki güveni bambaşka bir seviyeye taşıyacak. Bekar bir Boğa burcu isen, sana mesafeli görünen birinin aslında ilgisiz olmadığını fark edebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, yöneticin Merkür bugün düz hareketine başlıyor ve Ay tam karşı burcuna, yani ilişkiler alanına giriyor. İş hayatında bugün tek başına ilerlemek yerine birlikte çalışmak sana kazandırıyor. Bir ortağın, bir müşterin ya da bir meslektaşın uzun süredir beklettiği konuyu bugün masaya getiriyor. Yay burcundaki Ay bu görüşmelere samimi ve rahat bir hava katıyor. Sert pazarlık yerine yapıcı bir dil kullanman iyi olur.

Maddi konularda birlikte alınacak bir karar seni bekliyor. Bir ortağınla ya da yakınınla paylaştığın bir bütçe bugün yeniden düzenlenebilir. Venüs'ün Ay'a attığı sert açı yüzünden ikiniz de harcama konusunda fazla rahat davranabilirsiniz. Toplam tutarı önceden konuşmanız ileride yaşanacak bir tartışmayı engelleyecektir.

Aşk hayatında karşı taraf inisiyatifi eline alıyor. İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, partnerin bugün senin beklediğin adımı kendi isteğiyle atıyor. Bu jest karşısında şaşırabilirsin, ama karşılık vermen aranızı yumuşatacak. Bekar bir İkizler burcu isen, biri sana dolambaçlı yollara sapmadan doğrudan ilgisini gösterebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Merkür senin burcunda normal seyrine dönüyor ve Ay günlük düzen alanına geçiyor. İş hayatında son haftalarda dağılan programın bugün toparlanmaya başlıyor. Ertelediğin görevleri bitirmek için beklediğinden fazla enerji buluyorsun. Ateş elementinin getirdiği hareketlilik sayesinde işlerin arasında boğulmadan ilerliyorsun. Listeni sabah çıkarman, günü çok daha verimli geçirmeni sağlayacak.

Maddi konularda düzenli ve küçük kazançlar öne çıkıyor. Ek bir iş, fazla mesai ya da yan bir gelir kalemi bugün gündemine gelebilir. Venüs ile Ay arasındaki gerilim seni konfor harcamalarına yöneltiyor. Rahatlamak için yapacağın alışverişi bugünlük ertelemende fayda var.

Aşk hayatında ortak rutinler yakınlaştırıyor. İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, partnerinle birlikte yapacağınız sıradan bir iş, mesela alışveriş ya da yemek hazırlamak, beklemediğin kadar keyifli geçecek. Bekar bir Yengeç burcu isen, evcil hayvanın veya yeni başladığın bir uğraş vesilesiyle tanışacağın biri ilgini çekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Merkür ileri hareketine geçiyor ve Ay senin yaratıcılık alanına yerleşiyor. Güneş zaten burcunda ilerliyor, bu yüzden Yay Ayı ile arasındaki üçgen bugün seni fazlasıyla güçlendiriyor. İş hayatında ortaya koyduğun fikir dikkat çekiyor ve çevrendekiler senin enerjine kapılıyor. Uzun süredir sunmak istediğin projeyi bugün anlatabilirsin. Sözünü esirgemeden konuşman bugün lehine sonuçlanacak.

Maddi konularda keyif alanların bütçeni belirliyor. Bir bilet, bir kutlama ya da hobinle ilgili bir ödeme gündemine girebilir. Venüs'ten gelen zorlayıcı açı yüzünden 'bir kez yaşanır' düşüncesiyle sınırı aşabilirsin. Harcamadan önce toplamı hesaplaman gerekiyor.

Aşk hayatında oyun ve neşe ön planda. İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, partnerinle plansız yapacağınız bir kaçamak aranızdaki gerginliği tamamen dağıtacak. Bugün ciddi konuları bir kenara bırakıp birlikte gülmeye bakın. Bekar bir Aslan burcu isen, eğlenceli bir ortamda kahkaha atarken tanışacağın biri seni şaşırtabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, yöneticin Merkür bugün düz hareketine başlıyor ve Ay senin ev ile aile alanına giriyor. İş hayatında evden yürüttüğün bir düzen, uzaktan çalışma ya da aile bağlantılı bir iş gündemine geliyor. Son haftalarda aksayan bir ev planı bugün yoluna giriyor. Yay Ayı bu konuya rahat ve iyimser bir bakış katıyor. Ayrıntılarda fazla takılmadan ilerlemen bugün işini kolaylaştıracak.

Maddi konularda aileyle ilgili bir karar netleşiyor. Bir yakınından gelen destek ya da paylaşılan bir gider bugün konuşulabilir. Ay'ın Venüs'e yaptığı sert açı, duygusal davranıp cebini zorlamana yol açabilir. Sevdiğin biri için harcama yaparken kendi dengeni de gözetmelisin.

Aşk hayatında kökler ve aidiyet öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Başak burcu isen, partnerinle ortak bir yaşam alanı üzerine konuşmak ilişkinize somut bir zemin kazandıracak. Bekar bir Başak burcu isen, yakın çevrenden ya da aile dostlarından biri sana beklemediğin bir gözle bakabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Merkür'ün geri hareketi bitiyor ve Ay senin iletişim alanına yerleşiyor. İş hayatında telefonun susmuyor, gelen kutun doluyor ve haftalardır beklediğin cevaplar art arda geliyor. Bir sunum, bir yazışma ya da kısa bir iş görüşmesi bugün akıcı geçiyor. Aslan Güneşi ile Yay Ayı arasındaki üçgen sayesinde kendini anlatırken zorlanmıyorsun. Ertelediğin telefon görüşmesini bugün yapman doğru olur.

Maddi konularda kısa yoldan gelen kazançlar gündemde. Bir komisyon, küçük bir iş ya da yakın çevrenden gelen bir teklif bütçene katkı sağlayabilir. Venüs'ün kurduğu zorlayıcı açı, ulaşım ve teknoloji harcamalarını büyütebilir. Gereksiz bir yenileme için para ayırmadan önce iki kez düşünmelisin.

Aşk hayatında hareket ve tazelik arıyorsun. İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, partnerinle aynı gün dönebileceğiniz kısa bir kaçamak aranızdaki tekdüzeliği kırıyor. Bugün arabaya atlayıp yakın bir yere gitmeniz bile yeterli. Bekar bir Terazi burcu isen, aynı semtte yaşadığın ya da sık uğradığın bir yerde karşılaştığın biri dikkatini çekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Merkür bugün normal hareketine dönüyor ve Ay senin kazanç alanına giriyor. İş hayatında emeğinin karşılığını isteme cesareti buluyorsun. Uzun süredir dile getirmediğin bir talebi bugün yöneticine iletebilirsin. Yay Ayı bu konuşmaya sertlik yerine güven veren bir ton katıyor. İstediğin rakamı net söylemen, dolaylı imalarda bulunmandan çok daha etkili olacak.

Maddi konularda yeni bir gelir kapısı aralanıyor. Yeteneğini kullanacağın bir iş ya da beklemediğin bir ödeme bugün gündemine gelebilir. Ay ile Venüs arasındaki gerilim seni kendini ödüllendirme isteğine sürüklüyor. Kazancı elde etmeden harcamaya başlaman, gelen parayı hızla eritir.

Aşk hayatında somut karşılık arıyorsun. İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, partnerinden duyacağın güven verici bir cümle bugün içini rahatlatacak. Ona ne duymaya ihtiyacın olduğunu söylemekten çekinme. Bekar bir Akrep burcu isen, sana istikrar ve süreklilik hissi veren biri bugün ilgini çekiyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Ay bugün senin burcuna geçiyor ve Merkür ileri hareketine başlıyor. Bu iki gelişme birleşince kendini haftalardır olmadığın kadar canlı hissediyorsun. İş hayatında inisiyatif alıyorsun ve çevrendekiler senin bu enerjini fark ediyor. Güneş ile Ay arasındaki üçgen sana ekstra bir şans kapısı açıyor. Yeni bir başlangıç için bugün doğru bir zamandasın.

Maddi konularda kendine yaptığın yatırım öne çıkıyor. Bir kurs, bir ekipman ya da görünüşünle ilgili bir harcama gündemine gelebilir. Venüs'ün Ay'a attığı sert açı yüzünden bu harcamaların toplamı düşündüğünden yüksek çıkabilir. Kendine değer vermenle savurganlık arasındaki çizgiyi korumalısın.

Aşk hayatında kendi ruh halin belirleyici oluyor. İlişkisi olan bir Yay burcu isen, senin neşen bugün doğrudan partnerine geçiyor ve ilişkiniz kendiliğinden tazeleniyor. Bekar bir Yay burcu isen, son anda katılmaya karar verdiğin bir davet ya da buluşma seni ilginç biriyle karşılaştırabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Merkür geri hareketini tamamlıyor ve Ay senin en içsel alanına yerleşiyor. İş hayatında bugün ortalıkta görünmeden ilerlemek istiyorsun. Kimseye anlatmadığın bir planı sessizce olgunlaştırıyorsun ve bu yaklaşım sana zaman kazandırıyor. Yay burcundaki Ay içindeki umudu besliyor, bu yüzden yorgunluğun zihnini karartmıyor. Bugün kalabalık toplantılar yerine tek başına çalışmayı tercih etmen faydalı olacak.

Maddi konularda kimseye söylemediğin bir destek bütçeni etkiliyor. Bir yakınına yaptığın yardım ya da paylaşmadığın bir ödeme bugün gündeme gelebilir. Venüs ile Ay arasındaki zorlayıcı açı, iyi niyetinin sınırlarını aşmana yol açıyor. Yardım etmek güzel bir davranış, ama kendi bütçeni riske atmamalısın.

Aşk hayatında sessiz jestler konuşuyor. İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, partnerine haber vermeden hazırladığın küçük bir sürpriz onu fazlasıyla mutlu edecek. Bekar bir Oğlak burcu isen, sana uzun süredir ilgi duyan ama bunu bir türlü söyleyemeyen biri olduğunu fark edebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Merkür düz hareketine geçiyor ve Ay senin gelecek hedefleri alanına giriyor. İş hayatında uzun vadeli planların bugün yeniden şekilleniyor. Askıya aldığın bir hayal, bir başvuru ya da bir hedef tekrar gündemine giriyor. Ateş elementinin uyumu sana bu hedefe ulaşabileceğine dair güçlü bir inanç veriyor. Planını bugün yazıya dökmen, önümüzdeki dönemde işini kolaylaştıracak.

Maddi konularda bir topluluk ya da grup içinde yürüyen iş gelir getirebilir. Ortak bir projeden gelecek pay bugün netleşebilir. Ay'ın Venüs'e yaptığı sert açı, arkadaş çevrende hesabı üstlenme eğilimi yaratıyor. Herkesi memnun etme isteğinin bedelini tek başına ödememelisin.

Aşk hayatında özgürlük ile birliktelik dengesi öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Kova burcu isen, partnerinin sana tanıdığı alanın kıymetini bugün daha net anlıyorsun. Bu alanı ona da tanıman, aranızdaki bağı güçlendirecek. Bekar bir Kova burcu isen, gönüllü bir çalışmada veya ortak bir amaç etrafında toplanan bir ortamda tanışacağın biri seni etkileyebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Merkür ileri hareketine başlıyor ve Ay senin kariyer alanının tepesine yerleşiyor. İş hayatında haftalardır bekleyen bir konu bugün nihayet ilerliyor. Bir üstünden gelecek olumlu bir dönüş ya da beklediğin bir onay gündemine girebilir. Aslan Güneşi ile Yay Ayı arasındaki üçgen, çevrendekilerin sana duyduğu güveni artırıyor. Kendini geri planda tutmak yerine öne çıkman bugün doğru olacak.

Maddi konularda mesleğine yapacağın yatırım gündemde. Bir eğitim, bir belge ya da işinde kullanacağın bir araç için ödeme yapabilirsin. Venüs'ten gelen gerilim, bu yatırımın boyutunu büyütmene neden olabilir. İhtiyacın olanı almalı, gerisini sonraya bırakmalısın.

Aşk hayatında ciddiyet ve süreklilik öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Balık burcu isen, ilişkinizi çevrenize daha görünür kılmak ya da somut bir adım atmak bugün gündeminize gelebilir. Bekar bir Balık burcu isen, işini iyi yapan, hedefleri belli olan biri sana çekici geliyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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