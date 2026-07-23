Günlük Burç Yorumuna Göre 24 Temmuz Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, Merkür bugün Yengeç burcunda resmen ileri hareketine geçiyor ve haftalardır yavaşlayan işlerin yeniden hızlanıyor. Ay ise Yay burcuna geçerek senin eğitim, seyahat ve uzak bağlantılar alanını canlandırıyor. İş hayatında başka bir şehirden ya da yurt dışından gelen bir haber, bir davet veya bir eğitim teklifi bugün gündemine girebilir. Ay ile Güneş arasındaki ateş üçgeni sana bu fırsatı değerlendirecek cesareti veriyor. Ufkunu genişletecek her teklifi bugün ciddiye almanı öneriyorum.

Maddi konularda kazancını artıracak yeni bir yol arıyorsun. Uzaktan yapılacak bir iş, farklı bir şehirle kurulacak bir bağlantı ya da eğitim yoluyla elde edilecek bir gelir bugün aklına gelebilir. Ancak Ay ile Venüs arasındaki kare seni fazla iyimser davranmaya itiyor. Henüz kesinleşmemiş bir kazanç için şimdiden harcama yapmamalısın. Fırsatı araştır, ama bütçeni sağlam tut.

Aşk hayatında keşif isteğin artıyor. İlişkisi olan bir Koç burcu isen, partnerinle birlikte planlayacağınız bir gezi ya da yeni bir deneyim aranızdaki heyecanı tazeleyecek. Bugün ona sıradan bir akşam yerine farklı bir teklif sunabilirsin. Bekar bir Koç burcu isen, uzaktaki biriyle kurulan bir iletişim ya da farklı bir çevrede yaşanan bir tanışma seni heyecanlandırabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…