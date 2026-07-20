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Günlük Burç Yorumuna Göre 21 Temmuz Salı Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 21 Temmuz Salı gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 21 Temmuz Salı günü burçları neler bekliyor?

İşte, 21 Temmuz Salı gününe ait günlük burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Ay ile Güneş arasında bugün oluşan gerilim, kariyerinde bir ortaklığı ya da birlikte yürüttüğün bir işi terazinin kefesine koyuyor. 'Bu böyle devam etsin mi, yoksa baştan mı düzenlensin?' sorusu bugün karşına çıkıyor. Cevabı bugün vermek zorunda değilsin ama soruyu görmezden gelmen de artık mümkün değil.

Maddi tarafta ortak bir hesap, paylaşılan bir kasa ya da birlikte alınmış bir yükümlülük gündemde. Ay'ın Akrep burcuna geçişiyle rakamların altındaki gerçek yüzeye çıkıyor; kimin ne verdiğini net gördüğünde şaşırabilirsin.

Aşk hayatında yüzeysellik bugün hiç işe yaramıyor. İlişkisi olan bir Koç burcu isen, partnerinle aranızdaki bağ bugün bir test veriyor; küçük bir olay, ilişkinin gerçek gücünü gösterecek. Bekar bir Koç burcu isen, hafif bir flörtten çok yoğun bir bağ arıyorsun, oyalanmaya niyetin yok. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Merkür'ün durağanlaşması bugün iş yazışmalarını tam anlamıyla dondurabilir; beklediğin cevap gelmiyor, gönderdiğin mesaj havada asılı kalıyor. Bu bir ilgisizlik değil, gökyüzünün temposu. Israrla üstüne gitmek yerine sabretmek bugün seni yormayacak.

Maddi konularda bir dönüş bekliyorsan bugün gelmeyebilir. Ödeme, onay ya da fiyat teklifi askıda kalıyor; planını buna göre esnetmen gerekiyor. Kimseyi sıkıştırma, sistem bugün yavaş.

Aşk hayatında da sessizlik hakim. İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, partnerinin bugünkü suskunluğunu problem sanma; herkesin dili bugün ağır. Bekar bir Boğa burcu isen, karşılıksız kalan bir mesajı kişisel algılamak yerine zamana bırakabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, yöneticin Merkür'ün duraklaması bugün doğrudan senin zihnini vuruyor; her zaman su gibi akan kelimelerini bugün bulamıyorsun. İş toplantısında ya da bir sunumda takılmak canını sıkabilir ama bu geçici bir tıkanıklık, yeteneğinle ilgisi yok.

Maddi konularda rakamlar bugün karışabilir; bir hesabı yanlış okumak ya da bir tarihi karıştırmak mümkün. Bugün imza atmaman, teklif göndermemen, kısacası kağıda hiçbir şey dökmemen en akıllıcası.

Aşk hayatında da laf bugün ağzında kalıyor. İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, söylemek istediğin şeyi doğru cümleye oturtamıyorsan zorlama, yarın çok daha kolay gelecek. Bekar bir İkizler burcu isen, ilgilendiğin kişiye bugün açılmak yerine biraz bekle. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Merkür tam senin burcunda duruyor ve bu bugün seni herkesten çok etkiliyor. Kafanda net olan bir konuyu iş yerinde anlatmaya çalışırken kelimelerin yetersiz kaldığını hissedebilirsin. Anlatamamak, haklı olmadığın anlamına gelmiyor.

Maddi tarafta beklediğin bir ödeme ya da cevap bugün gelmeyip seni tedirgin edebilir. Süreç durdu, iptal olmadı; bu ayrımı hatırlamak bugün huzurunu koruyacak.

Aşk hayatında da askıda bir cümle var. İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, partnerine söylemeye hazırlandığın o şeyi bugün söylemeyip birkaç gün beklemek daha iyi bir sonuç verecek. Bekar bir Yengeç burcu isen, içinden geçeni ifade edemiyor olman seni üzmesin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Terazi burcundaki Ay'ın Güneş'e attığı sert açı, kariyerinde bir konuşmanın ya da bir mesajın tam ortasında seni sınıyor. Söyleyeceğin bir cümle bugün beklediğinden fazla ağırlık taşıyor; kelimelerin bugün her zamankinden daha çok yankılanıyor.

Maddi konularda küçük görünen bir karar aslında kritik. Ufak bir onay, ufak bir imza, ufak bir 'tamam' bugün zincirleme sonuçlar doğurabilir; ayrıntıyı atlama.

Aşk hayatında da tek bir cümle belirleyici. İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, partnerine bugün söyleyeceğin bir şey aranızdaki havayı tamamen değiştirebilir; tonunu iyi seç. Bekar bir Aslan burcu isen, gönderdiğin kısa bir mesaj sandığından büyük bir kapı açabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, yöneticin Merkür'ün durağanlaşması bugün senin en sevdiğin şeyi, yani planı bozuyor. Listen işlemiyor, program kayıyor, her şey olması gerekenden yavaş ilerliyor. Bu senin hatan değil; bugün kontrol elinde değil ve bunu kabul etmek gerekiyor.

Maddi konularda hesaplarının tutmadığını fark edebilirsin. Bugün defalarca kontrol etsen de o rakamı bulamayacaksın; yarın ilk bakışta göreceksin. Kendini yıpratma.

Aşk hayatında da her şeyi çözmeye çalışmayı bırakman gerekiyor. İlişkisi olan bir Başak burcu isen, partnerinin bugünkü halini analiz etmek yerine sadece yanında olman yeterli. Bekar bir Başak burcu isen, bir yakınlığı adlandırma telaşına düşme, henüz vakti değil. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, kendi burcundaki Ay'ın Güneş ile kurduğu gergin açı, uzun süredir ertelediğin bir kararı bugün masaya koyuyor. İş hayatında 'böyle devam mı, yoksa yeniden mi kuralım' sorusuna artık cevap vermen gerekiyor. Kararsızlık bugün seni tercihten daha çok yoruyor.

Maddi konularda da bir seçim seni bekliyor; iki yol arasında dengede durmak artık mümkün değil. Birini seçtiğinde diğerini kaybettiğini değil, birini kazandığını hatırla.

Aşk hayatında ise beklemek bugün bir cevap sayılıyor. İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, kararsız kaldığın konu partnerini de yoruyor olabilir; net bir söz onu rahatlatacak. Bekar bir Terazi burcu isen, ikisi arasında salınmayı bırakıp içinden hangisine yakın olduğuna bak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Ay bugün senin burcuna giriyor ve gücün geri geliyor. İş hayatında sezgin bugün lazer gibi çalışıyor; kimsenin fark etmediği bir detayı, bir tutarsızlığı sen yakalıyorsun. Bu farkındalık bugün eline önemli bir koz veriyor.

Maddi konularda saklı kalmış bir bilgi yüzeye çıkabilir; bir maddeyi, bir ücreti, bir koşulu bugün gerçek haliyle görüyorsun. Bu bilgiyi hemen kullanma, bekletmek daha etkili.

Aşk hayatında da yoğunluk tavan yapıyor. İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, partnerinle aranızda konuşulmayan ama ikinizin de hissettiği bir şey bugün gün yüzüne çıkıyor. Bekar bir Akrep burcu isen, birine karşı hissettiğin çekimin şiddeti bugün seni bile şaşırtabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Ay'ın Akrep burcuna geçişi bugün seni perde arkasına çekiyor; her zamanki sosyal ve görünür halin yerini sessiz bir çalışma temposuna bırakıyor. Ortada olmadan, kimseye anlatmadan iş bitirmek bugün sana çok iyi geliyor.

Maddi konularda fark etmediğin küçük bir gider gündeminde; unuttuğun bir abonelik, otomatik bir ödeme… Bugün hesabına şöyle bir göz atmakta yarar var.

Aşk hayatında da içe dönük bir gündesin. İlişkisi olan bir Yay burcu isen, partnerinle kalabalık bir plan yerine ikinizin baş başa kalacağı sakin bir akşam bugün daha iyi gelecek. Bekar bir Yay burcu isen, kimseye görünmeden kendi kendine kalmak bugün istediğin tek şey olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Ay ile Güneş arasında bugün oluşan çekişme tam kariyerinin merkezine düşüyor ve mesleki bir kararın sınav gününde olduğunu gösteriyor. Bir süredir yürüttüğün yol bugün 'işe yarıyor mu' testinden geçiyor; sonucu dürüstçe değerlendirmek zor ama gerekli.

Maddi konularda statüne bağlı bir harcama ya da yatırım gündemde. Görünmek için mi harcıyorsun, gerçekten ihtiyacın olduğu için mi; bugün bu ayrımı yapman lazım.

Aşk hayatında verdiğin bir söz sınanıyor. İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, partnerine daha önce söylediğin bir şeyi tutup tutmadığın bugün gündeme gelebilir. Bekar bir Oğlak burcu isen, birine verdiğin sözü hafife alma; küçük bir sözü tutmak bugün büyük bir güven kazandırıyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Ay'ın Akrep burcuna geçişi bugün kariyer alanını derinden karıştırıyor; iş yerinde bir şeylerin döndüğünü hissediyorsun. Henüz kimse bir şey söylemedi ama sezgin sana bir değişimin yaklaştığını fısıldıyor.

Maddi tarafta konumuna bağlı bir gelirin ya da bir hakkın yeniden değerlendirilmesi söz konusu olabilir. Şimdilik dinle, konuşma sırası sende değil.

Aşk hayatında iş ile duygu birbirine karışıyor. İlişkisi olan bir Kova burcu isen, partnerin senin mesleki gerginliğini üzerine alabilir; ona neyin canını sıktığını anlatman bunu çözecek. Bekar bir Kova burcu isen, profesyonel bir ortamda oluşan bir yakınlık bugün dikkatini çekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Ay'ın Akrep burcuna geçişi bugün ufkunu derinleştiriyor; iş hayatında bir konuya bambaşka bir açıdan bakmaya başlıyorsun. Alıştığın yöntemin dışında bir yaklaşım bugün zihninde beliriyor ve bu fikir gerçekten değerli.

Maddi konularda uzaktan gelen bir kaynak, farklı bir şehirden ya da yurt dışından bir bağlantı gündemine girebilir. Somut bir teklif değilse bile aklının bir köşesinde tut.

Aşk hayatında derin bir sohbet arıyorsun. İlişkisi olan bir Balık burcu isen, partnerinle hayata bakışınız üzerine yapacağınız bir konuşma bugün aranızdaki bağı beklenmedik bir yere taşıyacak. Bekar bir Balık burcu isen, seninle aynı dünya görüşünü paylaşan biri bugün ilgini çekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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