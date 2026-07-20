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Günlük Para Burç Yorumuna Göre 21 Temmuz Salı Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Sevgili astroloji severler, yeni güne yeni umutlarla uyandık. Gökyüzü bugün de hayatımıza yön verecek. Üstelik yine gündemimizde finansal kararlar ve para kazanma ihtimalleri yer alacak. Peki, bugün kimler para kazanacak, kimler kaybedecek? On iki burç için de bambaşka kapılar açılırken birileri zengin de olacak. Bakalım, günün en zengini ve en çok kaybedeni hangi burç?

İşte, 21 Temmuz Salı gününe özel para falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, ortak bir hesap, paylaşılan bir kasa ya da birlikte alınmış bir yükümlülük bugün gündemde. Rakamların altındaki gerçek gün yüzüne çıkabilir, kimin ne verdiğini net görmek seni şaşırtabilir. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun...

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, beklediğin bir dönüş bugün gelmeyebilir. Bir ödeme, bir onay ya da bir fiyat teklifi askıda kalıyor, kimseyi sıkıştırmadan planını esnetmen gerekiyor. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun...

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün rakamlar karışabilir, hesabı yanlış okuyabilirsin. İmza atmamak, teklif göndermemek, hiçbir şeyi kağıda dökmemek bugün en akıllıca yol. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, beklediğin ödeme ya da cevabın gelmeyişi seni tedirgin edebilir. Süreç durdu ama iptal olmadı, bu ayrımı hatırlamak bugün huzurunu koruyacak. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun...

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, küçük görünen bir karar aslında bugün kritik önem taşıyor. Ufak bir onay ya da söylediğin bir 'tamam' zincirleme sonuçlar doğurabilir, ayrıntıyı atlama. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, hesaplar bugün bir türlü tutmuyor. Defalarca kontrol etsen de o rakamı şimdi bulamayabilirsin, yarın ilk bakışta göreceksin, kendini yıpratma. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bir seçim bugün seni bekliyor, iki yol arasında dengede durmak artık mümkün değil. Birini seçmek diğerini kaybetmek anlamına gelmiyor, aslında birini kazanmak demek. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, saklı kalmış bir bilgi bugün yüzeye çıkabilir. Bir madde, bir ücret ya da bir koşul gerçek haliyle görünüyor, bu bilgiyi hemen kullanmayıp bir süre bekletmen daha etkili olacak. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun...

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, fark edilmeyen küçük bir gider bugün gündeme gelebilir. Unutulmuş bir abonelik ya da otomatik bir ödeme olabilir, hesabına bir göz atmakta fayda var. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, statüye bağlı bir harcama ya da yatırım bugün gündemine giriyor. 'Görünmek için mi, gerçekten ihtiyaç olduğu için mi' ayrımını yapman gereken bir gün. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, konumuna bağlı bir gelirin ya da hakkın yeniden değerlendirilmesi söz konusu olabilir. Bugün dinlemek sana daha çok yarayacak, konuşma sırası sende değil. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun...

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, uzaktan gelen bir kaynak, farklı bir şehirden ya da yurt dışından bir bağlantı gündemine girebilir. Somut bir teklif olmasa da bunu aklının bir köşesinde tutmanda fayda var. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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