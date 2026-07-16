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Günlük Para Burç Yorumuna Göre 17 Temmuz Cuma Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Sevgili astroloji severler, yeni güne yeni umutlarla uyandık. Gökyüzü bugün de hayatımıza yön verecek. Üstelik yine gündemimizde finansal kararlar ve para kazanma ihtimalleri yer alacak. Peki, bugün kimler para kazanacak, kimler kaybedecek? On iki burç için de bambaşka kapılar açılırken birileri zengin de olacak. Bakalım, günün en zengini ve en çok kaybedeni hangi burç?

İşte, 17 Temmuz Cuma gününe özel para falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Venüs’ün Başak burcundaki etkisiyle bugün geçmişten kalan bir mülk veya miras meselesi resmiyet kazanabilir. Ev harcamalarında acele etmeden bütçeni korumakta fayda var. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün uzun süredir düşündüğün bir eğitim ya da seyahat harcaması gündeme gelebilir. Spekülatif hamlelerden uzak durup mevcut bütçeni koruman seni rahatlatacak. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Neptün’ün Koç burcunda retro olması bugün gelir kaynaklarını netleştirme isteğini güçlendiriyor. Netleşmemiş bir prim ya da ek gelire güvenerek harcama yapmaman en doğrusu. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün bireysel harcamalarında tasarrufa yönelmen bütçeni ciddi anlamda rahatlatacak. Riskli bir adım yerine uzun vadeli bir birikim planı kurman seni güvenceye alıyor. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, gözden kaçmış küçük bir fatura veya ödemeyi bugün kapatman mali ajandanı hafifletiyor. Ortaklı bir gelirde yavaşlama olsa da mevcut bütçeni korumaya devam et. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, kendi burcundaki Venüs sayesinde bugün uzun vadeli hedeflerin için deneyimli birinin tavsiyesi işine yarayabilir. Keyfi harcamalardan kaçınıp net sınırlar çizmen bugün önemli. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, henüz kesinleşmemiş bir gelire güvenerek harcama yapmak yerine bugün zorunlu ihtiyaçlara odaklanman daha akıllıca. Risk içeren hiçbir finansal girişime bugün yaklaşma. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Neptün’ün retro enerjisiyle bugün spekülatif yatırımlardan ve borsadan uzak durman birikimini koruyor. Sabırlı ve planlı kalman seni bugün en çok güçlendirecek şey. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bankacılık işlemleri, kredi ya da miras gibi bürokratik bir pürüz bugün sabrını sınayabilir. Başkalarının vaatlerine güvenmeden kendi ekonomik bağımsızlığına odaklan. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, iş ortağının ya da yakınının mali bir sorumluluğu üstlenmesi bugün üzerindeki yükü hafifletebilir. Yeni bir riske girmek yerine mevcut yatırımını korumakla yetin. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, sağlık veya ev düzenlemesi kaynaklı zorunlu bir ödeme bugün karşına çıkabilir; pratik bir çözüm bütçeni sarsmadan işini görecek. Keyfi harcamaları bugünlük listenden çıkar. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün risk içeren yatırımlardan ve şans oyunlarından uzak durman parasını güvende tutuyor. Anlık keyifler yerine geleceğe dönük tasarruf planına sadık kalman en doğrusu. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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astroirem
Astroloji Editörü
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