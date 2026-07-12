Günlük Para Burç Yorumuna Göre 13 Temmuz Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Terazi, bugün Merkür retrosunun Güneş ile kavuşumu, sağlığınla ilgili ihmal ettiğin küçük ayrıntıları yeniden gündemine taşıyabilir. Kan tahlili, rutin bir doktor kontrolü ya da ertelediğin bir muayene için yapacağın harcama planlarını değiştirse de erken davranman hem içini rahatlatacak hem de ileride oluşabilecek daha büyük masrafların önüne geçecektir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun.